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24 OCAK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Babacan: 28 Şubat ruhu hortluyor

23 Ocak 2024, Salı 23:45
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya’daki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Diyarbakır Kulp Kaymakamı Burak Akeller’in şehitlerle ilgili Cuma hutbesini eksik okuduğu için imamı tartaklamasına tepki gösterdi.

Babacan konuşmasında, 28 Şubat sürecinin despotluğunu ülkeden nasıl kovduklarını hatırlatarak, aynı zihniyetin şimdi iktidarın yanı başına oturduğunu ifade etti. Bu zihniyetin şiddeti çözüm olarak sunduğunu, meclisten başörtülü vekilleri kovan ve gece baskınları yapan bir anlayışa sahip olduğunu söyledi.  Babacan, 28 Şubat sürecinin tekrar etmemesi için mücadele edeceklerini ve bu zihniyetin tekrar defedileceğini vurguladı.

Haber Merkezi

 

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