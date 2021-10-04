Fiyatlar düşsün istiyorsan seçime gel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tanzim satış mağazalarının çoğaltılacağına dair açıklamasının ardından, “Her seçim öncesi insanları tanzim satışla kandırmaya çalışıyorsun. Fiyatlar düşsün istiyorsan eğer, seçime gel! Seni tarihe gönderdiğimizde göreceksin tüm fiyatların nasıl düştüğünü” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün, Tarım Kredi Kooperatifi’nce Kısıklı’da açılan satış mağazasına uğrayıp alış veriş yapmış ve ülke çapında bunun gibi bin tane market açılması talimatı verdiğini söylemişti. Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayat pahalılığına hükümetin aldığı kararların yol açtığını ifade etti.

HER SEÇİM ÖNCESİ İNSANLARI TANZİM SATIŞLA KANDIRMAYA ÇALIŞIYORSUN

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Halkımız market sepeti yapmak için kredi çekiyor; domatesi, biberi krediyle alıyor. Yemin olsun ki, zamlarla mücadelemiz bu kış çok sert geçecek. Yedirmeyeceğiz fakiri fukarayı sizin şaşaalı saraylarınıza. Zam peşinde koşan şirketler, bizim iktidarımızda unutsunlar kendilerini. Bu durumun yegâne kaynağı sensin Erdoğan. Senin tek adamcılığındır ülkeyi bu hale sokan. Üstelik her seçim öncesi insanları tanzim satışla kandırmaya çalışıyorsun. Fiyatlar düşsün istiyorsan eğer, seçime gel! Seni tarihe gönderdiğimizde göreceksin tüm fiyatların nasıl düştüğünü.”

Ankara/İstanbul - anka