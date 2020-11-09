'Macron, Türkiye'nin gümrük birliğinden çıkarılmasını istiyor' iddiası

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa Konseyi'ne Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin gümrük birliğinden çıkarılmasını teklif edeceği ileri sürüldü.

Fransa'nın önde gelen radyo kuruluşlarından Europe 1, Macron hükümetinin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Paris'e yönelik son dönemde izlediği agresif tutuma karşılık böyle bir hamleye hazırlandığını aktardı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'deki saldırgan politikasını sürdürmesi ve Emmanuel Macron'a karşı "nefret" söylemlerini devam ettirmesi durumunda Avrupa'nın olası yaptırımları konusunda uyarıda bulunmuştu. Fransız hükümetinin Avrupa Konseyi'ne getireceği belirtilen bu konu Türk ekonomisini doğrudan etkileyebilecek önemde. Paris yönetimi bu seçenek üzerinde çalışıldığını fakat kararın alınabilmesi için Avrupa Birliği liderlerinin onayının gerektiğini vurguladı. Türkiye ile ilişkileri son dönemde daha da gerilen Yunanistan da, Ankara'ya ekonomik yaptırım uygulaması için bir süredir AB ülkelerine baskı uyguluyor. Euronews Türkçe

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