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19 EKİM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Risale-i Nur okumaları

Rifat OKYAY
19 Ekim 2026, Pazartesi
Risale-i Nur okuma ve anlama konusunda elhamdülillah binlerce makale, tembih ve tenvir yazılarını kaleme aldık ve neşrettik. Bir kısmı da: “Risale-i Nur Okuma, Anlama ve Anlatımları” isimli kitap haline geldi ve Yeni Asya Neşriyat’ta neşredildi.

Şöyle bir fikir yürüterek; hadi okuma ve anlamayı anladık da şu anlatımlardan da biraz bahsetsek iyi olmaz mı?..

İyi olur hem de çok iyi olur. Eğer Bediüzzaman’ın telif ettiği ve tashihinden geçerek noktasına kadar hiçbir müdahale olmadan eksiksiz neşrettiği Risale-i Nur külliyatından herhangi bir konuyu anladım diyerek anlatmaya kalkmak, en azından, biraz olsun Bediüzzaman’ın Risale-i Nurları anlatımlarını okuyarak dile getirmesine benzeyebilmelidir.

Evet, evet Risale-i Nurları yüzünden noktalama ve imla kuralları dahilinde yanlışsız, eksiksiz okumak, Risale-i Nur okumalarının esasını teşkil eder... Bu esaslar muhakkak bir şekilde göz önüne alınmalı, dikkatle belagat kurallarına uyulmaya çalışarak okunmalıdır... 

Risale-i Nurlar’dan ders adı altında okumalarda ve anlatımlarda “bence” yoktur... Haddini aşarak “Bu çok güzel anlatılmış, çok yerinde ifade edilmiş, gerçekten takdire şayan” cümleleri, anlatımda açıklamalara girenlerin yanlışlarındandır..

Kısaca Bediüzzaman Said Nursî, yüz otuz parça eseri ilhamen yazarak yine bu ilhamın yardımı ve inayeti altında Risale-i Nur okumalarını gerçekleştirmiş ve numuneleri teşhir etmişse bizler de bundan kendimize ders çıkarabilmeliyiz, Risale-i Nurları dikkatli, yanlışsız ve belagat kaidelerine göre okuyabilmeliyiz.

Bu okumalar lahikalarda lüzumlu yerlerde izah olarak yazılmıştır. Eğer bir konu her türlü manasıyla ifade edilmek isteniyorsa o konuyla alakalı risalelerde geçen metinler tespit edilerek ve mana bütünlüğüne halel vermeden okunabilmelidir. İllaki açıklama, yorum ve izah yapmak isteyenler bu tarzı ve usulü deneyebilirler.

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