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12 EKİM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Anlayana kadar okumak

Rifat OKYAY
12 Ekim 2026, Pazartesi
Hep söylüyor ve yazıyoruz ki; Risale-i Nur okumalarında berdevam olalım, her zaman muvaffak olalım ki Risale-i Nur anlamalarında da kendimizi bir lezzetli ve zevkli huzurun rahatlığın ve bereketlerin içerisinde bulalım.

Kimler ne yaparsa yapsın, kimler neleri kendilerine, menfaatlerine alet ederse etsin hiç kimselere bakmadan, onlarla ve meşrepleri ile alâkadar olmadan, bizlerin tek yapacağı ve takip edeceği hakikat Risale-i Nurları anlayana kadar okumak ve bunun takibinde, taziminde olabilmektir.

Ahirzamanın keskin kayalıkları ve uçurumları, büyük tehlikeleri karşısında dayanabilmek, düşmemek, çarpmamak için bize düşen vazife bu zamanın muazzam bir hakikatli ve tesirli muhteşem tefsiri olan Risale-i Nurları okumak ve anlayarak okumak ve kendi nefsimizden başlayarak başkalarına da anlatabilmektir.

Biliyorsunuz İslâm âleminde büyük şehir kütüphanelerinde farklı müfessirlere ait binlerce Kur’ân tefsiri bulunmakta ve eğer müşteri çıkarsa okunabilmektedir... Bunların arasına Risale-i Nur tefsirleri bu asra bakan ve veçhesiyle/yönüyle, özelliği ile yani akla ve kalbe ikisine birden hitap eden bazen de ikisinin arasında berzahî bir yol takip eden özellikleriyle rivayet ve dirayet tefsirleri arasında yerini almıştır.

Risale-i Nurlar tefsir olarak Kur’ân ayetlerinin tamamını değil de tekrarlarıyla birlikte 1071 ayet-i kerîmenin tefsirleri izah ve ispatlarıdırlar. 

Bu ahirzaman dalaletinin, sefahatinin, hükmünün her türlü hücumlarına, her türlü açmaz ve çıkmaz girdaplarla dolu suallerine tam ve muknî, ikna edici cevapların yer aldığı tefsir Risale-i Nur tefsiridir.

Önemli olan tefsirin özellikleri ve yazılı şekilleri değil izah ve isbatlarının manevî kudsî tesirleri ve faydalarıdır. 

Elhamdülillah o ahirzaman hadiseleri ile perişan olmuş beşerin/insanlığın müracaat edebileceğim ve kokuşmuş küfür bataklıklarından kurtulabileceği nurlu bir tefsir Risale-i Nurlar mevcut.  Bize düşen vazife onları okuyarak anlamak faydalanmak yaşamak ve anlatabilmektir.

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