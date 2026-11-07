En çok okunması gereken...

Yaşadığımız asır, ahirzamanın en şiddetli hücumlarına ve tenkitlerine sahne olmaktadır. Bu hücumların birinci hedefi ise iman, İslâm ve Kur’ân’dır.

Ehl-i dalâletin ve küfrün elindeki bütün menfilikler, olumsuzluklar ve faydasızlıklar sefihâne bir şekilde Müslümanlara karşı kullanılmaya çalışılmaktadır. İşte bizim yaşadığımız ahirzamanın en belirgin özelliklerinden biri de budur.

Ahirzamanda küfrün ve sefahatin her türlü hücumuna karşı mukavemet eden, Kur’ân’ın ayetlerini ve bu ayetlerin tefsirini esas alarak karşı koyan eserler ise bu asrın muhteşem tefsiri Risale-i Nur Külliyatı’dır.

Bediüzzaman Said Nursî tarafından telif edilen bu harika tefsirlerin, küfrün, dalâletin ve sefahatin her türlü saldırısı karşısında mağlup olmadan iman, Kur’ân ve İslâm hakikatlerini müdafaa etmesi, her türlü suale cevap vermesi takdir ve tebriklerin çok ötesinde bir kıymete sahiptir.

Okumayı seven veya okumayı sevdiğini söyleyen herkesin, bu zamanda mutlaka edinip okuması gereken eserlerin başında Risale-i Nur Külliyatı gelmelidir.

Günümüzde sayfa kenarlarında lügatçeleri, metinlerin altında dipnotları bulunan, ayet ve hadislerin Türkçe meallerine ve kaynaklarına yer verilen Risale-i Nur eserlerini okumak ve anlamak çok daha kolaydır.

Anlamanın yolu okumaktan geçtiğine göre imanî, Kur’ânî ve İslâmî her konuda istifade edebilmek için bu muhteşem tefsir mutlaka edinilmeli ve okunmalıdır. Bu eserlerin okunup anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla Yeni Asya Neşriyat, okuyucuların istifadesine yönelik gerekli hazırlıkları yapmış ve çeşitli kolaylıklar sunmuştur.

Şüphelerin, vesveselerin, cevapsız soruların yanı sıra iman, inanç, İslâmiyet ve Kur’ân’la ilgili her türlü konunun ikna edici cevaplarla ele alındığı Risale-i Nur Külliyatı, hakikatleri anlamak ve anlatabilmek için mutlaka okunmalıdır. Üstelik bu eserler tekrar tekrar okunmalı, içerdikleri hakikatler hayatımıza tatbik edilmelidir.