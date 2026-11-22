Önemli olan her şey, önemini belirleyen şartların meyvesidir. Şartlar, kurallar, prensipler ve düsturlar önemli olursa neticeler, sonuçlar ve faydalar da önemli ve ehemmiyetli olur.

Risale-i Nur okumaları, elbette Kur’ân tefsirleri içerisinde mânevî bir ehemmiyet ve kıymet ifade etmektedir. Bu ehemmiyet ve kıymet ise âhir zamanın şartları ve ahvali ile şekillenmiş, neticelere kavuşmuştur.

Risale-i Nur’lar ise yalnızca okumak ve anlaşılmak üzere yazılmış ve neşredilmiştir. Risale-i Nur’ların manalarının anlaşılması, hayata geçirilmesi ve yaşanabilmesi ise kârinin (okuyucunun) mârifetine ve başarısına bağlıdır.

Altı bin küsur sayfalık, iman, Kur’ân ve İslâmiyet’i anlatan bu tefsirin en büyük özelliği; bir harfle, bir kelimeyle, bir cümleyle, bir paragrafla ve bir sayfayla Risale-i Nur’ların anlattıklarını ifade edebilmesidir. İlham veren yazıların haşmet ve haşyetini, bu zamanın manevî ve berzahî tefsirlerini kaleme alan Bediüzzaman Said Nursî’ye Cenab-ı Hak ihsan ve ikram etmiştir.

Bu muhteşem iman tefsirlerini dikkatle, tekrar tekrar, not alarak ve altını çizerek okuyan herhangi bir kimsenin onları anlamaması ve onlardan fayda elde etmemesi mümkün değildir.

Risale-i Nur’ları birlikte okumak, mütalaa etmek ve münazaralı bir şekilde anlamak; imanî meseleleri öğrenmeyi ve kavramayı çok daha kolaylaştıracaktır.

Risale-i Nur okumalarında anlamayı ve öğrenmeyi zirveye taşıyacak çok önemli bir usul ise not alarak okumaktır. Okumalar öncesinde yanımıza alacağımız küçük not kâğıtları veya bir not defteri ile kalem, okuyarak anlayabildiğimiz her konuyu ileride müracaat edebileceğimiz çok önemli bir hatırlama ve faydalanma kaynağı hâline getirecektir.

Okunan ve anlaşılan konuların bir başkasıyla paylaşılması ve aktarılması ise öğrendiğimiz her yeni mananın pekiştirilmesi için çok güzel bir faaliyet-i hayriyedir.

Okumak için nefisleri, şeytanları, şüpheleri, vesveseleri ve mânileri bir an için unutabilmek ve ayaklar altına alabilmek cehdi ise büyük bir muvaffakiyet olacaktır. İnşallah!