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Milli takımın Andorra ve Moldova mesaisi başlıyor

01 Eylül 2019, Pazar 13:57
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra, 10 Eylül'de de deplasmanda Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarına yarın başlayacak.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki milliler, yarın saat 14.00'te Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek.

Şenol Güneş, aynı gün saat 14.30'da tesiste bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.

A Milliler, 5 Eylül'e kadar çalışmalarını Riva'da yapacak. Ay-yıldızlı ekip, 7 Eylül'de Vodafone Park'ta yapılacak Andorra karşılaşması öncesi son antrenmanını 6 Eylül'de bu statta gerçekleştirecek. Teknik direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, aynı gün stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye-Andorra karşılaşması 7 Eylül'de

Türkiye-Andorra karşılaşması 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı yayımlanacak.

A Milli Takım, Moldova ile oynayacağı karşılaşma için 9 Eylül'de Türk Hava Yollarına ait uçakla başkent Kişinev'e yolculuk edecek. Aynı gün A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir milli futbolcu Zimbru Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, müsabaka öncesindeki son çalışmasını bu statta yapacak.

Moldova-Türkiye karşılaşması 10 Eylül Salı günü saat 21.45'te Zimbru Stadı'nda oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Aday kadro

Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği A Milli Takım aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Yıldırım Mert Çetin (Roma), Cengiz Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Cengiz Ünder (Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir ), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

AA

Etiketler: milli takım
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