Başakşehir'deki kazada 3 İETT otobüsü çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeki 3 İETT otobüsü Arnavutköy Yolu Durağı mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otobüslerde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat tek şeritten kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. İETT'nin açıklaması İETT'den yapılan açıklamada, Arnavutköy Yolu Durağı mevkisinde saat 06.48'de ani fren nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldiği kaydedildi. Açıklamada 3 İETT aracının etkilendiği belirtilerek, "Söz konusu kaza sebebiyle 5 yolcumuz hafif şekilde yaralanmış, durumları ile kurumumuzca yakından ilgilenilmektedir." ifadelerine yer verildi. AA

Okunma Sayısı: 203

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.