27 ŞUBAT 2026 CUMA - YIL: 57

Doğu Karadeniz ve Akdeniz'e fırtına uyarısı

27 Şubat 2026, Cuma 09:56
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve Akdeniz'de için fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, Doğu Karadeniz'de rüzgar, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'de halen devam eden rüzgarın, kuzey yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın bugün akşam saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in batısında, yarın öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de ise halen devam eden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, yarın akşam saatlerine kadar Kahramanmaraş ve Mersin'in kuzey ve batısı ile Adana'nın kuzey ilçelerinde etkili olması bekleniyor.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesiyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

AA

