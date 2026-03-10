Denizli'deki depremlerle ilgili Prof. Dr. Sözbilir'den açıklama

Denizli'nin Buldan ilçesinde, saat 09.21'de 5,1, saat 20.02'de 4,1 ve saat 23.20'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı binalarda kısmi sıva çatlaklarıyla taşıyıcı kolonlar ve sonradan yapılan eklemelerde hasarlar bulunduğunu açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sarayköy ilçesinde cep telefonu satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası sarsıntı anını kaydetti.

Görüntüde, çalışanın deprem anında hızlıca dışarıya çıkması, dışarıdaki vatandaşların paniği yer aldı.

Yenicekent Mahallesi'ndeki bir ağılın kamerasında ise deprem sırasında koyunların kaçmaya çalıştığı görüldü.

Deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, deprem sırasında bir işletmenin tentesinin sallandığı ve iş yerlerindeki vatandaşların panikle dışarı çıktığı anlar yer aldı.

Aynı ilçedeki başka bir güvenlik kamerası kaydında ise raflarda bulunan cep telefonlarının sallandığı ve iş yeri sahibinin panik yaşadığı görüldü.

4,1 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Buldan ilçesinde, saat 20.02'de, 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

4,2 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 23.20'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 12,16 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

***

Prof. Dr. Sözbilir: Büyüklüğü 4'e varan artçı depremler gelişebilir

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve AFAD Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, depremin Buldan'ın kuzeyinde, 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtti.

Depremin Pamukkale Fay Zonu üzerinde geliştiğini ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, şunları kaydetti:

"Pamukkale Fay Zonu 5 fay segmentinden oluşan toplam 50 kilometre uzunluğunda diri bir faydır. Denizli için önemli bir sismik kaynak konumundadır. Fakat fay segmentlerinin uzunluğu 7 ile 12 kilometre arasında değiştiğinden 6-6,5 büyüklüğüne varan depremler üretebilir. Meydana gelen depremin odak mekanizma çözümüne baktığımızda, depremin sol yanal doğrultu atımlı oblik normal faydan kaynaklandığını anlıyoruz. Depremin olduğu kesimde bulunan Pamukkale Fay Zonu birbirine paralel kısa fay parçalarından oluştuğundan büyüklüğü 4'e varan artçı depremler gelişebilir. Halkın panik yapmasını gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyoruz."

***

Denizli Valisi Köşger Buldan'da incelemelerde bulundu

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Buldan ilçe merkezi ve Yenicekent Mahallesi'nde incelemelerde bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gazetecilere açıklama yapan Köşger, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Kentteki bütün ilçelerle temas kurduklarını ve herhangi bir tam enkaza dönüşmüş bina olmadığını ifade eden Köşger, "Yenicekent'te de Buldan merkezde de yok. Diğer ilçelerimizde Güney'de ve Sarayköy'de kısmi sıva çatlağı olan binalar var. En ağır hasarlardan birisi, biraz önce hep beraber yerinde incelemede bulunduğumuz bir markette olmuş. Tavandaki sonradan yapılmış olan eklemelerde ve iç dizaynda çökmeler var. Bir fırınımızda ise kolonda ve taşıyıcılarda hasar var." diye konuştu.

Köşger AFAD, UMKE, jandarma ve emniyet başta olmak üzere bütün birimlerin sahada incelemeler yaptığını belirterek, "Tam enkaza dönen bir bina yok. Kısmi sıva çatlakları ve birkaç binada da taşıyıcı kolonlarda ve sonradan yapılan eklemelerde hasarlar var. Hasar tespit çalışmaları başladı ve devam ediyor. " dedi.

Gazetecilerin sorusu üzerine ilçede tahliye edilmesi gereken bir yapı olmadığı söyleyen Köşger, "Buldan merkezde tarihi bir okul binamız var, içinde sadece iki sınıf bulunuyormuş. Onun dış sıvasında bir dökülme olmuş. Arkadaşlarımız bugün için o iki sınıfı tahliye etti. Zaten yeni bir okul yapılmış ve açılmıştı, oradaki öğrencilerimizi bundan sonra o yeni okula taşıyacağız. Şu an itibarıyla okullarımızda da bir sıkıntı yok. Çok yüzeysel sıva çatlakları var. Arkadaşlarımız yerinde tespitleri yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Deprem anını anlattılar

Öte yandan, ekiplerin bölgede hasar tespit çalışması sürüyor. Yenicekent'te bir marketin içindeki raflarda bulunan ürünlerin sarsıntı nedeniyle yerlere düştüğü görüldü. Ahşap bir evin taş duvarının bir kısmı yıkıldı, bir kahvehane ile cami duvarında çatlak oluştu.

Yöre sakini İsmet Çakır, AA muhabirine, deprem sırasında hemen dışarıya çıktıklarını belirterek, "Evimiz ile kahvemizde bir hasar görünüyor. Onun haricinde bir sorun yok. Allah sonumuzu hayır eylesin. Bir an telaş korku oldu." dedi.

70 yaşındaki Meryem Gurbetçi ise deprem anında evde olduğunu ifade ederek, "İkinci kattaydım. Sallandı. Çocukla birlikte aşağıya indik." diye konuştu.

Evinin duvarında hasar oluşan 76 Raziye Yılmaz da evde yalnız olduğunu, çok korktuğunu söyledi.​​​​​​​

AFAD: Deprem Uşak, Aydın, Muğla ve Burdur'da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Denizli ilimizin Buldan ilçesinde saat 09.21'de meydana gelen ve Uşak, Aydın, Muğla, Burdur illerimizde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Bakan Göktaş: Psikososyal destek ekipleri saha çalışmalarına başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlayarak saha çalışmalarına başlamıştır. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun."

Bakan Kurum: Olumsuz durum olmadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Denizli. Buldan'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar gelen olumsuz bir durum olmamakla birlikte olası ihbarlara göre il müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak." ifadelerine yer verdi.

Bakan Çiftçi: Ekiplerimiz tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürüyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."

Bakan Uraloğlu: Ulaşım modlarında olumsuz duruma rastlanmamıştır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Uraloğlu, "İlk belirlemelere göre ulaşım modlarında herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır. Süreci ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten ve felaketten korusun." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran: Resmi açıklamaları ve teyitli bilgiler takip edilmeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, kendi görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Vatandaşlarımızdan resmi kurumlarımızın yapacağı açıklamaları ve teyitli bilgileri takip etmelerini, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz. Rabb'im, milletimizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin."