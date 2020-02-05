İstanbul'da lodos etkisini hissettirdi

İstanbul ve Marmara'da etkisini hissettiren lodos nedeniyle Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul ve Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan seferler şöyle: "08:45 Karaköy-Bostancı, 07:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş, 07:45 Karaköy-Kabataş, 07:30 Beşiktaş-Büyükada, 07:10 Adalar-Kadıköy, Beşiktaş, 06:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş." İDO'nun bazı seferleri yapılamıyor İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, lodos ve olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün yapılması planlanan saat 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. AA

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