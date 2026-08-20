Er şehit yakınları ve er gazilerin, özlük haklarında rütbe ayrımının kaldırılması talebiyle Ankara Güvenpark’ta sürdürdükleri oturma eylemine 38’inci gününde polis müdahale etti.

Eylemciler sabah saatlerinde Güvenpark’tan çıkarılarak Bilkent Gazi Uyumevi’ne götürüldü. Gaziler ve şehit yakınları, yaşananlara tepki göstermek amacıyla İçişleri Bakanlığı önüne yürüyerek açıklama yapmak istedi. Ancak polis gazelerin yürümelerine izin vermedi. Gazilerin Bilkent Bulvarı’na kapatarak bekleyiş sürerken, bazı gaziler fenalaştı. Bir gazi de köprüye çıkarak intihara kalkıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle gazi köprüden indirildi. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 353

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.