Adalar peş peşe sallandı: 'Adalar fayı aktif' - Üşümezsoy: “Büyük deprem çıkmaz”

İstanbul’un Adalar ilçesi açıklarında kısa süre arayla iki ayrı deprem meydana geldi. 2,3 büyüklüğündeki ilk depremin ardından, 3,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

T24’ün haberine göre, Marmara Denizi’ndeki sarsıntıları değerlendiren İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Marmara Denizi içinde Adalar açıklarında son bir saatte mikrodeprem aktivitesi başladı. Bu aktivite izlenmeli… Deprem lokasyonları ve derinlikleri doğru ise sismojenik zon içinde fayın her iki yanındaki mikrodepremler ivmelenerek devam ederse; ‘öncü şok mu geliyor?’ diye değerlendirebiliriz.”

Adalar fayı aktif

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz ise bölgedeki mikro depremlerin fayın aktif olduğuna işaret ettiğini belirterek, “Öncü olup olmadığını ancak arkasından büyük deprem gelirse anlarız” değerlendirmesinde bulundu. Tüysüz, her büyük depremin öncesinde öncü sarsıntıların görülmediğine dikkat çekti. Uluslararası Science dergisinde yayımlanan bir araştırmada da İstanbul’un güneyindeki Prens Adaları Segmenti’nin muhtemelen kilitli durumda olduğu ve 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli bulunduğu belirtilmişti. Haber Merkezi

Üşümezsoy: “Büyük deprem çıkmaz”

Yerbilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul Adalar açıklarında meydana gelen mikro depremlerin ana fay üzerinde değil, ikincil ve üçüncül fay kollarında gerçekleştiğini belirtti. Üşümezsoy, bölgedeki hareketliliğin büyük bir İstanbul depreminin habercisi olmadığını savunduğu değerlendirmesinde “Adalar fayı yaşlı ve ölü bir faydır. Buradan büyük bir deprem çıkmaz” dedi. Mikro sarsıntıların geçmişteki stres aktarımına bağlı küçük ölçekli boşalmalar olduğunu belirten Üşümezsoy, 1999’dan bu yana bölgede benzer hareketliliklerin yaşandığını söyledi.

Haber Merkezi