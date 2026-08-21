"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 AĞUSTOS 2026 CUMA - YIL: 57

Adalar peş peşe sallandı: 'Adalar fayı aktif' - Üşümezsoy: “Büyük deprem çıkmaz”

21 Ağustos 2026, Cuma
İstanbul’un Adalar ilçesi açıklarında kısa süre arayla iki ayrı deprem meydana geldi. 2,3 büyüklüğündeki ilk depremin ardından, 3,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

T24’ün haberine göre, Marmara Denizi’ndeki sarsıntıları değerlendiren İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Marmara Denizi içinde Adalar açıklarında son bir saatte mikrodeprem aktivitesi başladı. Bu aktivite izlenmeli… Deprem lokasyonları ve derinlikleri doğru ise sismojenik zon içinde fayın her iki yanındaki mikrodepremler ivmelenerek devam ederse; ‘öncü şok mu geliyor?’ diye değerlendirebiliriz.” 

Adalar fayı aktif

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz ise bölgedeki mikro depremlerin fayın aktif olduğuna işaret ettiğini belirterek, “Öncü olup olmadığını ancak arkasından büyük deprem gelirse anlarız” değerlendirmesinde bulundu. Tüysüz, her büyük depremin öncesinde öncü sarsıntıların görülmediğine dikkat çekti. Uluslararası Science dergisinde yayımlanan bir araştırmada da İstanbul’un güneyindeki Prens Adaları Segmenti’nin muhtemelen kilitli durumda olduğu ve 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli bulunduğu belirtilmişti. Haber Merkezi

Üşümezsoy: “Büyük deprem çıkmaz”

Yerbilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul Adalar açıklarında meydana gelen mikro depremlerin ana fay üzerinde değil, ikincil ve üçüncül fay kollarında gerçekleştiğini belirtti. Üşümezsoy, bölgedeki hareketliliğin büyük bir İstanbul depreminin habercisi olmadığını savunduğu değerlendirmesinde “Adalar fayı yaşlı ve ölü bir faydır. Buradan büyük bir deprem çıkmaz” dedi. Mikro sarsıntıların geçmişteki stres aktarımına bağlı küçük ölçekli boşalmalar olduğunu belirten Üşümezsoy, 1999’dan bu yana bölgede benzer hareketliliklerin yaşandığını söyledi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Demokrasi dar kalıplara sığdırılamaz”

    Bu belediyede borç yok, hizmet var

    Adalar peş peşe sallandı: 'Adalar fayı aktif' - Üşümezsoy: “Büyük deprem çıkmaz”

    Başarı, kontenjanların dolması mı?

    Hukuk, muhalif olanı susturmanın aracı değildir

    Netanyahu’dan seçim şovu

    Tasarruf, faiz kapısına gelince yolunu kaybediyor

    Trump’ın açıklaması havada kaldı

    Cezaevlerinin nüfusu patladı

    Elektriğe zam yolda

    'Artık bıçak kemiğe dayandı'

    Uysal: Demokrasinin adresi İmralı olamaz

    Türkiye'nin nüfusu belli oldu

    Buldan: Siyasî irade Öcalan'ın statüsünü kabul etti

    Vatandaşın hayallerini çaldılar

    “Ankara kriterleri” dedikçe millet kaybetti

    Gaziler fenalaştı

    Roberto Carlos, iddiaları yalanladı

    Gazze’de görülmemiş insani felaket var

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    “Demokrasi dar kalıplara sığdırılamaz”
    Genel

    Başarı, kontenjanların dolması mı?
    Genel

    Adalar peş peşe sallandı: 'Adalar fayı aktif' - Üşümezsoy: “Büyük deprem çıkmaz”
    Genel

    Bu belediyede borç yok, hizmet var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.