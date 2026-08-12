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Giresun'dan acı haber

12 Ağustos 2026, Çarşamba 21:53
Giresun'un Görele ilçesinde debisi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolan 3 kişilik ailenin üyelerinden 2'si ölü bulunurken, ekipler annenin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçeye bağlı Hamzalı köyünden geçen Zıva Deresi'nin taşması sonucu dere kenarında piknik yapan anne Zekiye (57), kızları Burcu (31) ve Burçin Kırca (26) akıntıya kapıldı. Baba Mehmet Kırca ise kendi imkanlarıyla sudan çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye, sağlık, UMKE, ATAK ve İHH ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Burçin Kırca'nın kaybolduğu noktadan yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta Zıva Deresi'nde cansız bedenine ulaştı.

 

Olay yerinde incelemelerde bulunan Giresun Valisi Mustafa Koç, yaptığı açıklamada, öğleden sonra Sis Dağı Yaylası'nda başlayan yağış sonrasında Zıva Deresi'nde ani su yükselmesi gerçekleştiğini söyledi.

Dere kenarında piknik yaptığı bilinen ailenin suya kapıldığı yönünde ihbar alındığını aktaran Koç, "Babanın kendi imkanlarıyla kurtulduğu ama maalesef anne ve iki kızının suya kapıldığı tespit edildi. Jandarma, JAK, DSİ ve AFAD'ın, ilgili tüm kurumların imkanlarını seferber ettik." dedi.

Gece görüşlü İHA'ların çalışmaya devam edeceğini belirten Koç, "Vatandaşlarımız resmi makamlardan yapılan uyarıları dikkate alırlarsa, dere yataklarından uzak dururlarsa kendi can ve mal güvenlikleri açısından ya da yaşadığımız bu acı olayın tekrar yaşanmaması açısından önemli bir husus olduğunu değerlendiriyorum." diye konuştu.

Öte yandan Vali Koç, baba Mehmet Kırca ile görüşerek başsağlığı diledi.

Acılı baba ise Koç'a, ailece köylerini 20 yıl sonra ziyaret etmek için geldiklerini söyledi.

Kaybolduğu noktadan 11 kilometre uzaklıkta bulundu

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kaybolan kişilerden Burcu Kırca'nın, akıntıya kapıldığı alandan 11 kilometre uzaklıktaki deniz kenarında cansız bedenine ulaşıldı.

Anne Zekiye Kırca'nın bulunabilmesi için çalışmalar dere yatağı ve çevresi ile deniz hattında devam ediyor.

AA

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