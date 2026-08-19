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19 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Depremlerin faturası ağır - Endonezya’da can kaybı 68’e yükseldi - Kolombiya’da deprem için özel fon

19 Ağustos 2026, Çarşamba 10:53
Venezuela Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen iki büyük depremde ölenlerin sayısının 137 artarak 6 bin 438’e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu belirtti.

Rodriguez, felâkette en çok can ve mal kaybının yaşandığı La Guaira eyaletinde hükümetin şu ana kadar 335 konutu hak sahiplerine teslim ettiğini, 59 bin 109 konutta hasar tespiti yapıldığını ve bunlardan 34 bin 680’inin oturulabilir, 13 bin 733’ünün kısıtlı kullanıma uygun, 10 bin 696’sının ise “yüksek riskli” olarak sınıflandırıldığını belirtti. Dünya Bankası Grubu, Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen depremlerin 19,6 milyar dolarlık doğrudan maddî hasara yol açtığını tahmin etmişti.

Bogota-aa

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Endonezya’da can kaybı 68’e yükseldi

Endonezya’nın Flores Adası açıklarında meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 68’e ulaştı. En az 213 kişinin yaralandığı afetin ardından bölgeye yönelik insani yardım çalışmaları devam ediyor. Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB) tarafından yapılan son açıklamada, sarsıntı sebebiyle ölenlerin sayısının 68’e çıktığı bildirildi. Depremde ülke genelinde en az 213 kişinin yaralandığı kaydedildi. 7,7 büyüklüğündeki ana sarsıntının ardından bölgede en az 1.576 artçı deprem meydana geldi. Birçok yerleşim yerinde yıkıma yol açan afetin ardından 14 günlük olağanüstü hal ilan edilen bölgeye kara, hava ve deniz yoluyla yardım ulaştırma çalışmaları sürdürülüyor.

Haber Merkezi

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Kolombiya’da deprem için özel fon

Kolombiya’da 10 Ağustos’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin yol açtığı maddî hasarın yaklaşık 9,5 milyar dolar olduğu açıklandı. Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, 289 kişinin can verdiğini, 4 bin 187 kişinin yaralandığını ve 143 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Deprem 15 eyaletteki 450 belediyeyi etkilerken, 120 binden fazla aile afetzede oldu. Yaklaşık 26 bin 945 konut yıkılırken, 127 bin 557’den fazla konut hasar gördü. De la Espriella, yeniden inşa sürecini yönetmek üzere özel bir fon kurulduğunu açıkladı. Hükümet, evlerini kaybeden ailelere kira, yeni konut ve konut iyileştirme desteği sağlamayı planlıyor.

Bogota-aa

AA

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