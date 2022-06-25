Konya’da ucuz ekmek kuyruğu

Konya’da ekmeğe yüzde 40 zam yapılmasının ardından belediyeye ait Halk Ekmek satış noktaları önünde ucuz ekmek kuyrukları oluştu.

Hayat pahalığı ve enflasyondaki artış karşısında yurttaş zor durumda. Konya’da ekmeğe yüzde 40 zam yapılmasıyla yurttaşlar ucuz ekmek aramaya başladı. Konya’nın Karatay ilçesinde Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Halk Ekmek satış noktalarında ekmeğin 3 TL’den satılmasının ardından Halk Ekmek noktaları önünde uzun kuyruklar oluştu. Konyalı yurttaşlar ucuz ekmek için saatlerce sıra bekledi.

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