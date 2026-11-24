Çorum'un Çukuröz Köyü muhtarı, bağ evinde el yapımı patlayıcı bulunduğu için tutuklandı.

Çorum'un Bayat ilçesinde bağ evinde el yapımı patlayıcı bulunan köy muhtarı ve babası gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığınca ilçede izinsiz patlayıcı kullanımını engellemek amacıyla çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında Çukuröz köyünün muhtarı İmdat Ö'ye ait bağ evinde yapılan aramada, 6 el yapımı patlayıcı ele geçirildi. İmdat Ö. ve babası Cafer Ö. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İmdat Ö. "Bulunmaması gereken malzeme bulundurmak" suçundan tutuklandı, babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, patlayıcı malzemeler İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekiplerince imha edildi. AA

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