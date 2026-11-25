6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 112 kişiye mezar olan Arıkan Sitesi davasının 7'nci duruşması görüldü. Enkazda iki evladını kaybeden öğretmen Arzu Yurdal Atılgan, "Öyle avukatlar yetiştireceğim ki 112 kişinin ölümünden sorumlu kişileri rant uğruna savunmak zorunda kalmasınlar." dedi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde A ile B bloklarının yıkılması sonucu 112 kişinin can verdiği, 5 kişinin ise yaralandığı Arıkan Sitesi davasında yargılama devam ediyor. Müteahhit, statik proje müellifi, fenni mesul ve belediye görevlilerinin de aralarında yer aldığı 19 sanığın "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan yargılandığı davanın 7'nci celsesi, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya depremde yakınlarını kaybeden aileler, tutuksuz sanık Yener Şener ve taraf avukatları katıldı. Aradan geçen 8 aylık süreye rağmen beklenen yeni bilirkişi raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığı öğrenildi.

"Adalet, vicdanlarda inşa edilecek nesiller yetiştirebilmektir"

Duruşmada söz alan ve depremde iki çocuğunu kaybeden öğretmen Arzu Yurdal Atılgan, mahkeme salonunda duygusal anlar yaşatan bir konuşma yaptı. Hukukun üstünlüğüne inanan nesiller yetiştirmek için mücadele edeceğini vurgulayan Atılgan, şu ifadeleri kullandı: "Öyle öğrenciler yetiştireceğim ki hukukun üstünlüğüne inanan hakimler, savcılar olabilsinler. Öyle avukatlar yetiştireceğim ki 112 kişinin ölümünden sorumlu kişileri rant uğruna savunmak zorunda kalmasınlar. Öyle mühendisler yetiştireceğim ki yaptıkları binalar en şiddetli depremlerde bile yıkılmasın. Ben inanıyorum ki adalet, sadece kanun maddelerini bilmek değildir. Adalet, vicdanlarda inşa edilecek nesiller yetiştirebilmektir. Yaşadığım her şeye rağmen memleketin her yerinde nice Kardelenlerin ve Mustafa Alplerin yüreğine dokunmaya devam edeceğim."

"Binanın yıkılacağı belliymiş ama önlem alınmamış"

Dosyaya daha önce giren bilirkişi raporunda AFAD'a da kusur atfedildiğini hatırlatan Atılgan, "AFAD raporuna göre binanın yıkılacağı belliymiş ancak önlem alınmamış. Bu konuda sorumluluğu bulunan kişilerin dosyaya sanık olarak eklenmesini istiyorum" diyerek yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Savunma yapan sanık Yener Şener ise müteahhit değil fenni mesul olduğunu belirterek, "Karot örnekleri usulüne uygun alınmamıştır. Yıkılan binadan karot örneği alınamaz. Beraatimi talep ederim" dedi.

Duruşma 27 Nisan 2027'ye ertelendi

Mahkeme heyeti, eksik olan bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesine karar vererek duruşmayı 27 Nisan 2027 tarihine erteledi.

Bilirkişi raporunda ne yer alıyordu?

Dava dosyasına giren önceki bilirkişi raporunda, 2020 tarihli Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı'na (İRAP) dikkat çekilmişti. Raporun 43'üncü sayfasında stadyum ve çevresinin (Arıkan Sitesi'nin bulunduğu bölge) riskli alan olarak tanımlandığı vurgulanarak şu tespitler yapılmıştı: