"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 TEMMUZ 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Manisa'da arıların soktuğu kadın vefat etti

06 Temmuz 2019, Cumartesi 15:50
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde arılar tarafından sokulan kadın vefat etti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde yaşayan Zehra Aydın (69), bahçesindeki bal arılarının boynundan sokması sonucu fenalaştı.

Ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın, ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan kadının cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sarıgöl ilçesine bağlı Şeyhdavutlar Mahallesi'nde de dün fiğ hasadı yaparken eşek arıları tarafından sokulan Yaşar Gedikoğlu, Salihli Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alınmıştı.

AA

Etiketler: Manisa, arı
Okunma Sayısı: 166
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran'dan ABD'ye tepki: Üzücü bir ironi

    Yunanistan'da ekonomik krizin gölgesinde erken seçim

    Çelik: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bazı konular güncellenecek

    Doğu Türkistanlılara Çin zulmü tanık ifadelerinde

    İmamoğlu meclis oturumlarının gün sayısını düşürecek

    Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye ait mühimmatlar ele geçirildi

    KKTC'nin kalkınması için 'Kıbrıs İşlerinin Koordinasyonu' genelgesi yayımlandı

    İsrail işlediği suçların belgelerini imha etmeye çalışıyor

    Fata Nene'nin tek isteği Bosna'da katledilen oğullarını toprağa vermek

    Endonezya'da ilk hac kafileleri yola çıktı

    Terör örgütü YPG Afrin'de çocuk kaçırdı

    'Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok saymaya çalışanlar emellerine ulaşamayacak'

    Türkiye'de orman yangınlarının yüzde 80'i insanlardan kaynaklı

    Türkiye'nin 500 büyük şirketi satışlarda ABD devi Walmart'ı geçemedi

    Esad rejimi İdlib'de sivilleri vurdu: 14 ölü, 20 yaralı

    Pendik'te 260 kilometre karelik ormana teknopark yapılacak iddiası

    Atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de yayınlandı

    Adalet Bakan Yardımcısı AYM üyeliğine seçildi

    Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 2 ölü, 20 yaralı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Su tersine akmaz
    Cevher İLHAN

    “Genelge”yle millet irâdesinin gasbı...
    Ahmet BATTAL

    Valinin velisi olmak
    Faruk ÇAKIR

    İsrafı reddeden başkan
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ece İrem Toros

    Televizyon izlemezsek ne kaybederiz?
    Genel

    Çare, doğru İslâm’ı yaşamak
    Risale-i Nur'dan

    Hak, hileye muhtaç değildir
    Genel

    Merkez Bankası Başkanı görevden alındı
    Mehmet KARA

    CHS birinci yılını doldurdu, tartışma başladı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.