Cezaevlerinin nüfusu patladı

2000 affıyla 40 bin civarına düşen mahpushane nüfusu, son 25 yılda yaklaşık 11 kat artışla 433 bine yükseldi. Türkiye’deki 402 hapishanenin toplam 304 bin 278 kişilik kapasitesi bulunuyor.

Cezaevlerinde doluluk oranı yüzde 142’ye ulaşmış durumda, hali hazırda kapasitenin üzerinde 129 bin tutuklu var. 2005’te çıkarılan denetimli serbestlikten yararlananların sayısı da 600 bine yaklaştı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün (CTE) Ağustos 2026 verilerine göre, Türkiye genelindeki 402 cezaevinde toplam 433 bin 520 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Toplam kapasitesi 304 bin 278 olan cezaevlerinde yaşanan bu yoğunluk, Türkiye’yi Avrupa Konseyi üyesi ülkeler arasında en yüksek mahpus nüfusuna sahip ülke konumuna getirdi. Ankara - Anka

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