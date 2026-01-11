Şanlıurfa'da tüp patlaması sonucu yangın çıktı: 3 kişi öldü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde tüp patlaması sonucu çıkan yangında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yavuz Selim Mahallesi Şahin Sokak'ta Suriyeli ailenin oturduğu tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle tüp patladı ve ardından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Zeynep Şeyho ve Arif Şeyho olay yerinde ölürken, dumandan etkilenen 6 kişi sağlık ekiplerince Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Elif Şeyho, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaparken, ölenlerin cenazeleri morga kaldırıldı. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, Suriyeli ailenin ikamet ettiği konutta ilk belirlemelere göre, ısınma amaçlı kullanılan tüpün patladığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "1966, 2021 ve 2025 doğumlu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştır. 1997 ve 2019 doğumlu 2 yaralının durumu hayati tehlike taşımakta olup hastanede tedavileri devam etmektedir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." AA

