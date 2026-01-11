"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 OCAK 2026 PAZAR - YIL: 56

Şanlıurfa'da tüp patlaması sonucu yangın çıktı: 3 kişi öldü

11 Ocak 2026, Pazar 00:37
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde tüp patlaması sonucu çıkan yangında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yavuz Selim Mahallesi Şahin Sokak'ta Suriyeli ailenin oturduğu tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle tüp patladı ve ardından yangın çıktı.

 

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Zeynep Şeyho ve Arif Şeyho olay yerinde ölürken, dumandan etkilenen 6 kişi sağlık ekiplerince Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Elif Şeyho, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaparken, ölenlerin cenazeleri morga kaldırıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, Suriyeli ailenin ikamet ettiği konutta ilk belirlemelere göre, ısınma amaçlı kullanılan tüpün patladığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"1966, 2021 ve 2025 doğumlu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştır. 1997 ve 2019 doğumlu 2 yaralının durumu hayati tehlike taşımakta olup hastanede tedavileri devam etmektedir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

AA

Okunma Sayısı: 105
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şanlıurfa'da tüp patlaması sonucu yangın çıktı: 3 kişi öldü

    Yeni Asya Neşriyat Çukurova Kitap Fuarı'nda

    Fenerbahçe, Süper Kupa'yı kaldırdı - Galatasaray, üst üste ikinci kez Süper Kupa'da kaybetti

    İran'daki gösterilerde ölenlerin sayısı 65'e yükseldi

    Medvedev: Ukrayna'da Avrupa'nın ve NATO'nun konuşlandırılmasına izin vermeyeceğiz

    Gazze sürekli saldırı altında! - İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor!

    Ankara'ya kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı: Çatı uçmalarına, ağaç devrilmelerine dikkat!

    Suriye ordusu: Halep’te terör örgütü YPG/SDG işgalindeki son mahalle de kurtarıldı - Ürdün ve ABD: Destekliyoruz

    Galatasaray ile Fenerbahçe 405. kez karşı karşıya geliyor

    İstanbul'a sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı!

    Fransa'daki Goretti Fırtınası sebebiyle 92 bin hanede elektrik kesintisi sürüyor

    "Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz"

    Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile görüşecek

    Kars'ta yolcu otobüsü ile kargo kamyonu çarpıştı: 9 kişi yaralandı

    Barrack: Gelişmeler endişe verici

    Abbas: Gazze’de bölünmeyi kabul etmiyoruz

    Venezula’da inanılmaz petrol var

    Trump: Uluslararası hukuka ihtiyacım yok

    THY İran'a planlanan 17 seferi iptal etti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Yeni Asya Neşriyat Çukurova Kitap Fuarı'nda
    Genel

    Şanlıurfa'da tüp patlaması sonucu yangın çıktı: 3 kişi öldü
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.