Şehidimiz dualarla

Irak’ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Solak, duâlarla son yolculuğuna uğurlandı.

Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde el yapımı patlayıcının infilâk etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak için memleketi Muş’ta tören düzenlendi. Şehidin Türk Bayrağına sarılı naaşı, Hakkâri’de düzenlenen törenin ardından Muş Hava Meydan Komutanlığı’na getirildi. Öğlen namazına müteakiben İl Müftüsü Lütfi İmamoğlu, Zafer Mahallesi’ndeki Lale Camii bahçesinde düzenlenen törende şehidin cenaze namazını kıldırdı. Duâların okunmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu. Tabuta sarılan şehidin nişanlısı Aysun Bozyiğit ve ailesini, askerî erkân teskin etti. Daha sonra Dere Mahallesi’ndeki şehitliğe götürülen Solak’ın naaşı, burada dualar eşliğinde toprağa verildi. Mezarlıkta saygı atışının yapılmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem ve Muş Valisi İlker Gündüzöz şehidin babası Bedri Solak’a şehit beratını verdi. AA

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