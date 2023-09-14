“Türkiye Kart” Konya’da başladı

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ulaşım, ödeme, para transferi ve alışveriş işlemlerini tek bir kartta birleştiren “Türkiye Kart”ın uygulamaya geçtiğini belirtti.

Gülten, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen basın toplantısında, Konya Büyükşehir Belediyesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Türkiye Kart’a destek verdiğini söyledi. Gülten, “PTT ailesi olarak Türkiye Kart projesinin uygulayıcısıyız. Teknolojik gelişim noktasında 4 yıldır devam eden bir süreç var. Türkiye Kart projesini, Konya Büyükşehir Belediyemizle uygulamaya geçirmiş bulunuyoruz” dedi. Toplu ulaşımda her kentin ayrı ayrı uygulamaları olduğunu hatırlatan Gülten, teknolojik ücret toplama sistemi kullanan şehirlerin birbirine uyum sağlayamadığını belirtti. AA

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