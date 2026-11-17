Hem ahiret hem de dünya işinde,

Sırtını Rabbine dayıyor musun?

Ecel adım adım gelir peşinde,

Ayak seslerini duyuyor musun?

İnsanın en büyük vazifesi, Cenab-ı Hakkı bilmek, tanımak ve O’na kulluk etmektir. O’nun emir ve yasaklarına uymaktır. Cenab-ı Hak, kendisini kullarına bildirmek ve tanıtmak için üç büyük tarif edici göndermiştir. Bunlardan birincisi, Hz. Muhammed (asm) gibi, en büyük bir muallim. İkincisi, Kur’ân-ı Kerîm gibi, “yaş ve kuru ne varsa” içinde yazılı olan en büyük bir kitap, üçüncüsü de, aklı olan herkesin okuyabileceği kâinat kitabıdır. Bunlar Güneş gibi insanın gözünün önünde dururken, her biri kendi lisanı ile Allah’ın varlığını her an insana hatırlatırken, “ben duymadım, bilmiyorum” demek, ahmaklığın ötesinde bir ahmaklıktır. Gökgürültüsünden daha şiddetli bir sad’a ile, insanın idrakinin kulağında durmadan çınlayan bu sesleri işitmedim, duymadım demek için ya deli, ya da ölü olmak lazımdır. Ya da, idrakleri iptal edilmiş ve kulaklarına şeytan tarafından kurşun dökülmüş olmalıdır. Böyleleri için Cenab-ı Hak, “Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar; gözleri vardır ama onlarla göremezler; kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir, hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır”1 buyuruyor.

Bunlar, günde beş vakit okunan ezanları da duymazlar, her gün bir kaç ahbabının vefatı dolayısıyla okunan selâları da duymazlar, henüz ölmemiş olan vicdanlarından kopup gelen feryatları da işitmezler. Bunlar, yukarıda saydığımız ve her birisi gök kubbeyi dolduran bir ses ile Allah’ın varlığını ve birliğini bildiren davet edicileri duymayanlardır.

Bir de bütün bu davetleri, teklifleri ve tehditleri duydukları halde, bunlara uymayanlar vardır. Bunlar, tam bir cahil cesaretiyle, Cenab-ı Hakk’ın tehditlerine kulak asmayan, ezanları ve selâları duydukları halde hiç önem vermeyen, namazın farz olduğunu bildiği halde, başını secdeye koymayan insanlardır.

Bir asker, askerlik vazifesinin icabı olarak talim yapar, komutan yat der yatar, kalk der kalkar, sürün der, sürünür. Çünkü bu talim, harp halinde düşman unsurlara karşı hem kendisini, hem vatanını koruması için lüzumlu hareketlerdir. İnsan da Allah’ın bir askeridir. Nefis ve şeytan, bela ve musibetler gibi çeşitli düşmanları vardır. Her an bu düşmanların taarruzuna maruz kalmaktadır. Bunlara karşı kendisini korumak için, namaz ve oruç gibi bazı talimleri yapmak zorundadır. Cenab-ı Hak, namaz için kıyama kalk, rükûya eğil, secdeye kapan diye emirler veriyor. Bu emirleri bildiği ve duyduğu halde, isyan edercesine emre uymayanlar, elbette cezayı hak ederler.

Emre itaatsizlik, dünya işlerinde de bir cezayı icab ettirir. Trafik kurallarına uymayanlara bir ceza kesilir. Bazen de hapse mahkum edilirler. Cenab-ı Hak da, emirlerine uymayan ve isyan edenlere Celil, kahhar ve müntakim isimleri icabınca muamele eder, dilerse affeder, dilerse ceza verir. Asi kulların, bu cezalara karşı itiraz etmeye hakları yoktur.

Cenab-ı Hak, davetini duyanlardan ve davetine uyanlardan eylesin.

Dipnot:

1- A’raf Suresi: 179.