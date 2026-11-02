Kendime nasihat

ŞİİR

Hayatından lezzet almak istersen, Kalbim, nura sarıl zulmeti bırak. Hak dostlarına dost olmak istersen, Husumeti terk et, nefreti bırak. Bu dünya hem fânî, hem de gaddardır, Dostun yoksa, dünya fincan kadardır, Bir zevkin ardından bin elem vardır, Sonu elem olan lezzeti bırak. Sabırlı ol, incinsen de incitme, Yol iz bilmeyenin peşinden gitme, Ehil olmayanla muhabbet etme, Sofi olmayanla sohbeti bırak. Hayatın da fânî, dünya da fânî. Dünya senin olsa hükmü yok yani, Nerede Karunlar, nerede hani, Kabirde geçmeyen serveti bırak.

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