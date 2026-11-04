Biri bine değişmem

ŞİİR

Hakk’ın cemalini görme hissini, Ne bu cana, ne cânana değişmem. Bekâ âleminin bir meyvesini, Fânî olan bin cihana değişmem. Tûba yaprağının bir gölgesini, Kasırlara, saraylara değişmem. Kevser ırmağının bir zerresini, Fânî olan bin ummana değişmem. Neyleyim cihanın saadetini, Bir taneyi bin harmana değişmem. O nur ikliminin bir saatini, Bin asırlık bir zamana değişmem. Bekaya meyletmiş Mevlâm gönlümü, Bir bâkiyi bin fenâya değişmem. Ebediyen solmayacak bir gülü, Bir mevsimlik bin bahara değişmem. Öyle bir yük yüklemişim belime, Zerresini bin batmana değişmem. Bu davayı dert edindim kendime, Bir derdimi bin dermana değişmem. Abdil Yıldırım

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