Çok şey bilen, doğru düşünüp isabetli kararlar veren, mektep medrese görmüş insanlara, “ilim irfan sahibi” deriz.

Bu iki kelime, genellikle aynı manada kullanılır ama, aralarında bir takım farklar vardır. İlim sahibine âlim, irfan sahibine de ârif denir. Her ikisi de, ayrı meziyetleri olan değerli insanlardır. Kim insanlara ne kadar faydalı ise, ona göre kıymet vermek gerekir.

Çevremizde öyle insanlar vardır ki, doğru dürüst tahsili yoktur, ama en çetrefilli bir meseleyi bir cümle ile vuzuha kavuştururlar. Şöyle bir kıssa anlatılır: İmam Şâfî ile İmam Hanbelî ikisi de aynı çağda yaşamış büyük âlim ve mezhep imamlarıdır. Bir meselede ihtilafa düşerler. Mesele şudur: Bir adam gün içinde bir vakit namazı kaçırsa, fakat hangi vakit olduğunu da unutsa, bunu nasıl kaza eder?

Her ikisi de farklı görüş ileri sürerler. O sırada oradan geçmekte olan Habibi Acemi’ye soralım, derler. Habibi Acemi, onlar kadar büyük bir âlim değildir. Hatta Arapçayı bile tam olarak konuşamaz. Ama, arif bir insandır. Habibi Acemi, şu cevabı verir: “Bir adam, gün içinde bir vakit namazı kaçırmış fakat bunun da hangi vakit olduğunu hatırlamıyorsa, o günkü beş vakit namazı kaza etmesi lazım.” Bu cevap karşısında her iki imam da ikna olur ve mesele bu şekilde hallolur.

Âlim, ilim tahsil eden, araştıran, okuyan ve öğrendiği bilgileri başkalarına aktaran insandır. Ârif ise bildiği hakikatleri yaşayan, gördüğü her şeyde Allah’ın kudret ve hikmetini okumaya çalışan, bilgiyi ahlâka ve davranışa dönüştüren insandır.

Âlim kesbi ilim sahibidir, ârif ise Vehbî ilim sahibidir. Âlim akıl gözüyle, ârif kalp gözüyle bakan insandır. Âlim bilen insandır, ârif ise tanıyandır.

Bediüzzaman Hazretleri de hakikî ilimlerin esasının marifetullah olduğunu söylüyor. Marifetullah, Allah’ı hakikî kudret ve sıfatlarıyla tanımak, bunu hissetmektir. “Demek, insan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidad itibariyle her şey ilme bağlıdır. Ve bütün ulûm-u hakikiyenin esâsı ve madeni ve nuru ve ruhu, marifetullahtır. Ve onun üssü’l-esâsı da iman-ı billâhtır.”1

İlim, irfanla taçlanmadığı zaman kuru bir bilgi yığınına dönüşebilir. Çok şey bilmek, her şeyi anlamak demek değildir. İnsan uzun yıllar tahsil yapar, bir çok kitap okur ve bir çok bilgiye sahip olabilir fakat öğrendiklerini hayatına geçiremiyorsa, bildiğini hissederek yaşamıyorsa, o bilgi kendisini tam olgunluğa ulaştıramaz. İlimsiz irfan da insanı bazı vartalara düşürebilir.

Bu yazıda gayemiz, âlim ile ârifi yarıştırmak değil, her birinin meziyetlerini ortaya koymaya çalışmaktır.

Âlim mi ârif mi, ilim mi irfan mı şeklinde bir tartışmaya girmek doğru değildir. İlim ve irfan birbirini tamamlayan iki değerdir. Âlim, bildiğiyle; ârif, bildiğini yaşamasıyla öne çıkar. En güzeli ise hem âlim hem ârif olabilmektir.

Dipnot:

1- Sözler, 23. Söz