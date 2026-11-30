Medeniyet kısaca, “İnsana değer verilen bir hayat tarzıdır” şeklinde tarif edilebilir.

Medeniyetin yüksekliği, yüksek binaların varlığı ile değil, insana verilen değerle ölçülür. İnsana en büyük değeri ise, İslâmiyet vermiştir. En karanlık bir çağda, en vahşi kavimlerin yaşadığı bir zamanda, bir güneş gibi doğan İslâmiyet, Yesrib’i Medine yaparak, medenilere medeniyet öğreten bir ümmet meydana getirmiştir.

Cenab-ı Hak, insanı en güzel kıvamda yarattığını söylüyor. İnsanın kalbini Kendi arşı olarak kabul ediyor ve “Yere göğe sığmadım, mü’min kulumun kalbine sığdım” diyor. İslâm inancına göre, bir insanın kalbini kırmak, Kâbe’yi yıkmakla eş tutuluyor.

Allah’ın bu kadar değer verdiği bir varlığa insanlar değer vermezse, insan insana zulmetmeye kalkarsa, orada medeniyetten söz edilemez. Güçlünün zayıfı ezdiği, topuna, tüfeğine, silahına güvenerek zayıfları yok etmeye kalktığı sözde medeni milletler için Mehmed Akif, “Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar” diyor. Sözde medeniyetin bir yırtıcı canavardan farksız olduğunu ifade ediyor.

Bugün “medeni” denilen fakat içinde medeniyet ve merhametten eser bulunmayan, sahip olduğu maddi güç ile kendi ırkını haklı ve üstün gören sözde büyük devletler var. Zayıf gördüğü milletleri ortadan kaldırmayı, onların topraklarını işgal ederek ekonomik kaynaklarını ele geçirmeyi kendilerine hak olarak görüyorlar. Bir kısım sözde medeni devletler de ya bunlara yardımcı oluyor, veya bu zulme seyirci kalıyorlar.

Savaşın da bir namusu vardır. Bugün kendilerini medeni sayan sözde büyük devletler, masum insanların üzerine bombalar yağdırıyor, kadınları ve çocukları öldürüyor, sağ kalanları da açlık ve susuzluğa mahkum ederek katliamlar yapıyor.

İslâm medeniyetinin merkezinde insan vardır. İnsan insana zulmetmez, zarar vermez, hakkını gasbetmez. Savaşta bile kadınlara, çocuklara ve yaşlılara dokunulmaz. İslâm medeniyetinde sadece insanların değil, hayvanların ve bitkilerin de hukuku gözetilmiştir. Havayı ve suyu kirletmek hayvanlara eziyet etmek, hatta yeşil bir otu koparmak yasaklanmıştır.

Hakiki medeniyet, sahip olunan imkânların çokluğu değil, insana verilen değerin büyüklüğü ile ölçülür.

Çünkü insan, hiçbir makamın, servetin veya gücün altında ezilmemesi gereken kıymetli bir varlıktır. Bir insanın onurunu korumak, hakkını teslim etmek ve gönlünü incitmemek, en büyük medeniyet göstergelerindendir.

İslâm tarihi, bilhassa Asr-ı Saadet, medeniyetin zirvesini gösteren misallerle doludur. Bunlardan bir tanesini burada zikredelim. Peygamber Efendimiz (asm) sahabeleri ile bir toplantıdadır ve sahabelerine bir şeyler ikram etmektedir. Dışarıdan gelen bir yabancı, “Sizin efendiniz kim?” diye soruyor. O sırada Allah Rasulü (asm) elinde o günkü tepsi gibi bir şeyle yabancıya dönerek, “Bir kavmin efendisi onlara hizmet edendir” buyuruyor.

Bir devlet başkanından öte, Allah’ın Habibi olan bir zat, arkadaşlarına kendi eli ile ikramda bulunuyor. Böyle bir davranışı hangi medeniyet gösterebilir? Bugün böyle bir tabloyu hayal etmek bile mümkün değildir. İşte hakiki medeniyet böyle anlaşılır.

