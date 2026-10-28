İnsan dediğin

ŞİİR

Yürek sevmek için çıkmalı yola, Sevgi iksiriyle dolu olmalı. Kul olmamak için başka bir kula, İnsan Yaradan’ın kulu olmalı. Kardeşlik şarkısı söylesin diller, Herkese sevgiyle açılsın kollar, Gezilen bahçeler, yürünen yollar, Muhabbet ehlinin yolu olmalı. Allah için sever her sevdiğini, Kalpte barındırmaz nefreti kini, Hem gülünü sever, hem dikenini, Gönlü muhabbetle dolu olmalı. Muhabbet ayakta tutar cihanı, O muhabbet insan eder insanı, Ne makamı, ne serveti, ne şanı, Güler yüzü, tatlı dili olmalı. Leyla nazlı güldür, Mecnun bir bülbül, Bülbülün mekanı olsa da bir çöl, Bir gün mecnun olacaksa bu gönül, Mevlâ aşkı ile deli olmalı.

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