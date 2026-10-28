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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

İnsan dediğin

Abdil YILDIRIM
28 Ekim 2026, Çarşamba
ŞİİR

Yürek sevmek için çıkmalı yola,

Sevgi iksiriyle dolu olmalı.

Kul olmamak için başka bir kula,

İnsan Yaradan’ın kulu olmalı.

 

Kardeşlik şarkısı söylesin diller,

Herkese sevgiyle açılsın kollar,

Gezilen bahçeler, yürünen yollar,

Muhabbet ehlinin yolu olmalı.

 

Allah için sever her sevdiğini,

Kalpte barındırmaz nefreti kini,

Hem gülünü sever, hem dikenini,

Gönlü muhabbetle dolu olmalı.

 

Muhabbet ayakta tutar cihanı,

O muhabbet insan eder insanı,

Ne makamı, ne serveti, ne şanı,

Güler yüzü, tatlı dili olmalı.

 

Leyla nazlı güldür, Mecnun bir bülbül, 

Bülbülün mekanı olsa da bir çöl,

Bir gün mecnun olacaksa bu gönül,

Mevlâ aşkı ile deli olmalı.

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