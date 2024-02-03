Kanser vakaları iki kat artacak

Türkiye’de kanser hastalarının ilaçlara erişiminde sorunlar yaşadığı belirtildi.

Dünyada kanser vakalarının önümüzdeki yıllarda iki kattan fazla artış göstereceği tahmin ediliyor. Ülkemizde hastaların ilaçlara erişiminde sorunlar yaşadığını belirten onkologlar “Hem tanı konulmasında hem de ilaca erişimde sorunlar sürüyor” diyor. BirGün’ün haberine göre Türkiye’de kanser hastaları, tedaviye giden yolun her aşamasında çeşitli sosyal ve ekonomik zorluklarla karşılaşıyor. 4 Şubat Dünya Kanser Günü öncesi konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey eski üyesi, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Halis Yerlikaya, Yargıtay’ın kanser hastalarının kullandığı bazı ilaçların SGK tarafından karşılanmasına ilişkin “iyileşecekse ödensin” şeklindeki kararına değinerek, şöyle devam etti:

TEŞHİSTE GEÇ KALINIYOR

“Kanser, birtakım sosyal sıkıntılar da dahil olmak üzere hem hastayı hem ailesini doğrudan etkileyen bir hastalık. Burada en etkili tedavi yöntemlerini kullanmak gerekiyor. Hasta karşınıza geliyor ve diyorsunuz ki ‘böyle bir ilaç var ama bu ilacı devlet ödemiyor’ ya da ‘bu ilaç Türkiye’de yok.’ Bunların fiyatları da aşırı pahalı” Kanserde erken teşhisin çok önemli olduğunu ancak özellikle kırsalda taramalarda sorunlar yaşandığını anımsatan Yerlikaya, teşhislerde geç kalındığını anlattı.

Haber Merkezi