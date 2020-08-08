Tatil için kendinizi hasta etmeyin

TÜSAD, yazın en sıcak mevsimi olan Ağustos’ta tatil yörelerinde yaşanan kalabalıklar ve tedbirlerin gevşetilmesi sebebiyle, vatandaşların tatil yapacağım diye kendisini hasta etmemesi çağrısında bulundu.

Yaz mevsimi dolayısıyla tatil beldelerinde artan kalabalıkların yanı sıra ülke genelinde korunma tedbirlerindeki gevşeme, uzman hekimleri endişelendiriyor. Pandemi sürecinin sona ermediğini, “Maske, mesafe ve hijyen” kurallarından asla taviz verilmemesi gerektiğini vurgulayan Solunum Derneği TÜSAD; bu dönemde tatil yapacaklar için bir tavsiye listesi hazırladı. “Rehavete kapılmayalım” diyen TÜSAD, havuz ve deniz kullanımından eşya paylaşımına kadar birçok ikazda bulundu. Bunun yanı sıra tatile gidecek ya da tatilde olan vatandaşlar için tavsiyeler listesi hazırlayan TÜSAD, deniz ve havuz kullanımından ortak eşya kullanımına kadar pek çok noktaya dikkat çekti. TÜSAD Mesleki ve Çevresel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu tarafından hazırlanan listede, tatilden hasta dönmemek için şu uyarılara yer verildi:

İŞTE UYULACAK KURALLAR!

• Gitmeden önce, sizin ve başkalarının sağlıklı kalmasına yardımcı olan en az yüzde 60 alkollü el dezenfektanı, dezenfektan mendil, kâğıt havlu ve maske gibi malzemeleri yanınıza alın.

• Hijyeni sağlamak amacıyla yeterli hijyen malzemesi (Sabun, el dezenfektanı, kâğıt havlu vb.) bulundurun.

• Deniz ve havuz kullanıcıları ile buralarda çalışanlar ellerini sık sık yıkamalı.

• Sık kullanılan yüzeylere dokunulduğunda yüze, göze, ağız ve buruna dokunmaktan kaçınmak ve elleri su ve sabunla yıkamak ya da el antiseptiği kullanmak gerekir.

• Özellikle yemek yemeden veya bir şeyler içmeden önce ellerinizi yıkamayı unutmayın.

• Aynı şekilde yüzme alanına geldiğinizde ve sudan çıktıktan sonra ellerinizi en az 20 saniye sabun ve suyla yıkayın.

• El dezenfektanları, eller görünür şekilde kirli veya yağlı olduğunda etkili değildir, bu yüzden uygulamadan önce kum veya kiri silin.

• İster su içinde ister dışarıda olun, havuzda veya denizde diğer kişilerle aranızda en az 1,5 metre mesafe koyun.

• Diğer insanlar ile mümkün olduğunca eşya paylaşımı yapmayın.

• Yiyecek, ekipman, oyuncak ve sarf malzemeleri gibi eşyaları sizinle birlikte yaşamayan kişilerle paylaşmaktan kaçının.

GÜVENDE OLMAK İÇİN KURALLARA UYUN

TÜSAD Meslekî ve Çevresel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Uzman Dr. Nur Şafak Alıcı, “Covid-19’un yayılmasını önleyen davranışlara özel önem verilmesi” gerektiğini vurgularken, “Covid-19’a neden olan virüsün insanlara havuzlardan ve denizden bulaşması yönünde bir saptama yok. Ancak, çok sayıda kullanıcının aynı anda bulunabildiği ortamlar, Covid-19 bulaşması açısından risk taşıyor. Covid-19 açısından güvende olmak için buralardaki kalabalık alanlardan uzak durulmalı, sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilmelidir. Grubumuzun hazırladığı bu tavsiyeler listesi güvenli bir tatil açısından büyük önem taşıyor.” diye konuştu.