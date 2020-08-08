"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Tatil için kendinizi hasta etmeyin

08 Ağustos 2020, Cumartesi 23:15
TÜSAD, yazın en sıcak mevsimi olan Ağustos’ta tatil yörelerinde yaşanan kalabalıklar ve tedbirlerin gevşetilmesi sebebiyle, vatandaşların tatil yapacağım diye kendisini hasta etmemesi çağrısında bulundu.

Yaz mevsimi dolayısıyla tatil beldelerinde artan kalabalıkların yanı sıra ülke genelinde korunma tedbirlerindeki gevşeme, uzman hekimleri endişelendiriyor. Pandemi sürecinin sona ermediğini, “Maske, mesafe ve hijyen” kurallarından asla taviz verilmemesi gerektiğini vurgulayan Solunum Derneği TÜSAD; bu dönemde tatil yapacaklar için bir tavsiye listesi hazırladı. “Rehavete kapılmayalım” diyen TÜSAD, havuz ve deniz kullanımından eşya paylaşımına kadar birçok ikazda bulundu. Bunun yanı sıra tatile gidecek ya da tatilde olan vatandaşlar için tavsiyeler listesi hazırlayan TÜSAD, deniz ve havuz kullanımından ortak eşya kullanımına kadar pek çok noktaya dikkat çekti. TÜSAD Mesleki ve Çevresel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu tarafından hazırlanan listede, tatilden hasta dönmemek için şu uyarılara yer verildi:

İŞTE UYULACAK KURALLAR!

• Gitmeden önce, sizin ve başkalarının sağlıklı kalmasına yardımcı olan en az yüzde 60 alkollü el dezenfektanı, dezenfektan mendil, kâğıt havlu ve maske gibi malzemeleri yanınıza alın.

• Hijyeni sağlamak amacıyla yeterli hijyen malzemesi (Sabun, el dezenfektanı, kâğıt havlu vb.) bulundurun.

• Deniz ve havuz kullanıcıları ile buralarda çalışanlar ellerini sık sık yıkamalı.

• Sık kullanılan yüzeylere dokunulduğunda yüze, göze, ağız ve buruna dokunmaktan kaçınmak ve elleri su ve sabunla yıkamak ya da el antiseptiği kullanmak gerekir.

• Özellikle yemek yemeden veya bir şeyler içmeden önce ellerinizi yıkamayı unutmayın.

• Aynı şekilde yüzme alanına geldiğinizde ve sudan çıktıktan sonra ellerinizi en az 20 saniye sabun ve suyla yıkayın.

• El dezenfektanları, eller görünür şekilde kirli veya yağlı olduğunda etkili değildir, bu yüzden uygulamadan önce kum veya kiri silin.

• İster su içinde ister dışarıda olun, havuzda veya denizde diğer kişilerle aranızda en az 1,5 metre mesafe koyun. 

• Diğer insanlar ile mümkün olduğunca eşya paylaşımı yapmayın. 

• Yiyecek, ekipman, oyuncak ve sarf malzemeleri gibi eşyaları sizinle birlikte yaşamayan kişilerle paylaşmaktan kaçının.

GÜVENDE OLMAK İÇİN KURALLARA UYUN

TÜSAD Meslekî ve Çevresel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Uzman Dr. Nur Şafak Alıcı, “Covid-19’un yayılmasını önleyen davranışlara özel önem verilmesi” gerektiğini vurgularken, “Covid-19’a neden olan virüsün insanlara havuzlardan ve denizden bulaşması yönünde bir saptama yok. Ancak, çok sayıda kullanıcının aynı anda bulunabildiği ortamlar, Covid-19 bulaşması açısından risk taşıyor. Covid-19 açısından güvende olmak için buralardaki kalabalık alanlardan uzak durulmalı, sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilmelidir. Grubumuzun hazırladığı bu tavsiyeler listesi güvenli bir tatil açısından büyük önem taşıyor.” diye konuştu.

Okunma Sayısı: 281
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukuksuzluğun sonu fakirlik

    Dünya genelinde son 24 saat böyle geçti

    Tatil için kendinizi hasta etmeyin

    Cumhur İttifakı içine girmeyiz

    Yolsuzluk olduğu için yoksulluk var

    Türkiye yol ayrımında

    Koca: Hastane doluluk oranlarımızda değişiklik yok

    Lübnan'da gündem 'erken genel seçim'

    Sağlıkçılar % 60 fakirleşti

    Gençler iş bekliyor

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi coşkusu devam ediyor

    Lübnan'da istifalar devam ediyor

    ABD'de son 24 saatte 1308 ölüm ve 64 bin yeni vaka!

    Türk aileler Beyrut'taki dehşet anlarını anlattı

    Aliya İzetbegoviç dualarla yad edildi

    Okullar için erken mi?

    Kayseri '12 Ağustos'a odaklandı

    Muğla yine yanıyor

    Çin’de ''hıyarcıklı veba'' sebebiyle bir kişi daha öldü

    Türkiye’nin hangi sorununu çözdüler?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hukuksuzluğun sonu fakirlik
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    “Millî diktatörlük” (Rabiadan hamiseye)
    Ahmet BATTAL

    Kolay tercih rehberi
    Faruk ÇAKIR

    Hürriyetsiz asla
    Risale-i Nur'dan

    Hergün ihsan edilen sermaye
    Abdurrahman AYDIN

    Müşahede, bazen hakikate perde olur
    Ali HAKKOYMAZ

    Yaşamayı unutturanlar kim?
    İrem Demir

    Taşları niçin atıyormuş?
    Cevat ÇAKIR

    Risale-i Nur’da hocalar (2)
    Mehmet KARA

    Mehmet Özkan, “eksiksiz demokrasi” istedi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.