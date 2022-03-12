Konuştuklarımızı hayata geçirelim

1. Gençlik Şurası’nda gençlerin düşüncelerini paylaşırken ortak cümlelerinden biri de “Projeler, konuştuğumuz yerde kalmamalı, bunları da hayata geçirmek gerekir” oldu.

Programın 3. Oturumunda “Gençlik ve Risale-i Nur Hizmetlerinin Geleceği” konuşuldu. Kayseri’den programa katılan gençler adına İbrahim Yasir Teğiş ve Ekrem Dombaloğlu bir sunum gerçekleştirerek Risale-i Nur hizmetlerinin geleceği ile ilgili gençler arasında gerçekleştirebilecekleri projelerini sundular. Kardeş Şehir Projesi, Çevrimiçi Yarışmalar Projesi, Durum tesbitine yönelik Anket Projesi, kabiliyetlerin belirlenip hayata geçirileceği Yetenek Sizsiniz Projesi ve Medresetüzzehra’nın her yönüyle hayata geçirileceği Yeni Asya Vakıf Üniversitesi Projesi büyük bir ilgiyle dinlendi ve bu projelerin ivedilikle hayata geçirilmesinin önemine değinildi. İşte yine gençlerden yorumlar:

Kerem Yalçın: “Düzce’de herkesin katıldığı aylık okuma programları var. Herkes bir ay boyunca aynı eseri okuyor ve ayın sonunda tam gün süren müzakereli bir ders programı yapılıyor. Buna benzer bir okuma programı gençler arasında uygulanmalı. Risale-i Nurdaki bahisler ortak seçilir, ortak müzakere edilebilir.”

Ahmet İlhan: “Gençlik Şurası temennilerimizin dile getirilmesinden ziyade bir meclis haline de getirilebilir. Bu meclisin yayın organı Genç Yorum dergisi vs. olabilir. Buradan çeşitli projeler üretilebilir. Sokak röportajları yapmak, farklı video programları yapmak gibi. Burası gençlerin yapacağı faaliyetlerle ilgili bir karar alma mekanizması haline getirilebilir.”

Yabancıların Risale-i Nurlarla tanışması

Yurt dışı hizmetleriyle ilgili yapılabilecek çalışmaların değerlendirildiği programın dördüncü oturumunda söz alan Furkan Alyakut öğrenci olarak yut dışında eğitimin nasıl olabileceği ve yurt dışına çeşitli sosyal etkinlikler için nasıl çıkılabileceği ile ilgili bir sunum yaptı. Bu sunumda Risale-i Nur hizmetlerinin yurt dışı imkânlarıyla nasıl entegre edilebileceği ile ilgili önerilerde bulunuldu.

Yurt dışı hizmetleri ile ilgili söz alan gençler AB’nin çeşitli sosyal projelerine ortak olunabileceğini, kurumlar arası ilişkiler kurularak yurt dışındaki yabancıların Risale-i Nurlarla tanışmasının önünün açılabileceğini dile getirdiler.

Programın son bölümünde ise katılımcılar programla ilgili değerlendirmelerde bulundular. Yapılan değerlendirmelerden bazıları şöyle oldu:

Yusuf Çağırman: “Yeni arkadaşlarla tanıştım, yeni fikirler ortaya çıktı. İlk olması yeni ilklere de kapı aralayacak inşallah.”

Nurullah Yavuz: Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Herkes katkı sağlamaya hazır Bizlerin yapabileceği işler noktasında bir ihtiyaç listesi belirlenmeli ve ihtiyaçlara binaen bizlerin kabiliyetleri doğrultusunda görev paylaşımı yapılmalı.”

Ömer Faruk Gülmez: “Çok güzel fikirler ortaya çıktı. Ne kadarını hayata geçirebiliriz, bilmiyorum ama en azından denemek gerekir.”

Ufuk açıcı oldu

M. Ali Özavan: “Bizleri buraya çağıran ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.”

Cengiz Bayar. “Bizler için çok verimli oldu. Hizmetimizin devamlılığının sağlanması açısından ufuk açıcı oldu. Yurt dışı hizmetleriyle ilgili büyük imkânlar var, bunlarla ilgili de ufuk açıcı bilgiler verildi.”

Miraç: “Çok mutlu oldum. Daha önce tanımadığım ağabeyleri tanımaktan memnun oldum. Burada tamamen gençlere yönelik bir program olması çok güzel oldu. Genç arkadaşların tavsiye ettiği fikirlerle birlikte güzel işler olacak inşallah.”

Zübeyir Talha Selçuk: “Çok özgürce gerçekleşen, özgürce fikirlerimizi serdettiğimiz bir program oldu. Bu Türkiye genelinde olur inşallah. İleride uluslararası bir şuraya da dönüşebilir.”

Kerem Yalçın: “Hizmet noktasında fikir beyan eden arkadaşlara teşekkür ederim. Biz demenin ben demekten daha kuvvetli olduğunu görmüş olduk.”

Projeler, konuştuğumuz yerde kalmamalı

Emre Baran: “Meşveret yapıyoruz, bir sürü planlar yapıyoruz. Projeler, konuştuğumuz yerde kalmamalı, bunları da hayata geçirmek gerekir. Ben kendimi vazifelendiriyorum bu konuda. Kısa videolar hakkında çalışma yapacağım.”

Musab Şiran: “Bu programlara katılmak zor oldu nefsi manada ama şu an iyi ki geldim diyorum. Bundan sonraki şuraları bekliyoruz.”

Emre Can Uğurlu: “İlk şuranın heyecanını yaşadık. Çok güzel oldu, çok güzel fikirler ortaya atıldı.”

E. Ergün: “Güzel bir başlangıç oldu, bir tablo şeklinde yapabileceklerimizi görmüş olduk.”

Selim Akpınar: “Yeni neslin aidiyet sıkıntısı var. Kendini bir yere ait olmak görmek istemiyor. Şahsi faziletimizi geliştirir, kişilere Risale-i Nur hakikatleri ile yaklaşırsak, yaşayışımızla örnek olursak daha faydalı olur. Daha sonra başkalarından aidiyet bekleyebiliriz.”

Mehmet Alp: “Bu konuştuklarımızın en somuta dönüşmesi gerekir. Gençlik meclisi vs. oluşturulabilir. Yapılacak hizmetlerin belirlenmesi ve kategorizasyona bölünmesi ve takip edilmesi gerekir. İyi bir planlama gerekiyor. Kişilerin de kabiliyetlerinin belirlemesi faydalı olacaktır. Genç kardeşlerimizin stajvari programlarla tecrübeli ağabeylerimizle ortak çalışmalara girmesi son derece faydalı olacaktır.”

Yusuf Civelek: “Çok istifade ederek dinledim. Emeği geçenlere teşekkür ederim.”

Abdulkadir Sinoğlu: “Hizmet birimlerimize tek tek teşekkür ederiz bu program için.Gençlik hizmetleri noktasında buradaki bütün abi ve kardeşlerimizin fikir kazanlarını kaynatan Risale-i Nur ile muhatabiyetleridir. Bu tür umumi programlarda ve okuma programlarında hizmet ateşi yanıyor. Bunun sonuçlarını dersane hayatına da aksettirecek çalışmalar yapılmalıdır.”

Hasan Hüseyin Uçar: “Organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederim.”

Şükrü Kalı: “Güzel yorumlara katılıyorum. Bu şuranın devamı ve karar alıcı olarak değerlendirilmesi çok güzel olur.”

Diğer toplantıları metaverse’te yapabiliriz

Berk Dağ: “Çok konuşulacak konu var. Bir sonraki şurada daha hazırlıklı olarak gelirsek daha faydalı olacaktır.”

Talha Fırat: “Gençlik kongresinin yanında ülke çapında bir şura sistemi son derece önemli bence. İnşallah devam eder.”

Arda Bilik: “Sahip olduğumuz potansiyeli hatırlamak için son derece verimli oldu.”

Mehmet Nur Zengin: “Herkesten Allah razı olsun. Bu kadar kişi katıldı. İnşallah devamı daha güzel olur. Kim bilir, belki diğer toplantıları metaverse’te yapabiliriz.”

Ömer Alan: “Herkesi tebrik ediyorum. Potansiyelimizi gördük. Burada konuşulanların hayata geçmesi lazım. Biz neler yapabiliyoruzu da görmemiz lazım. Yapılan işler gruplarda paylaşılmalı, bu şevki artıracaktır.”

Ömer Talha İlhan: “Bu birliği sağlamak, tesanüdü oluşturmak her şeyden önemli. Bu beraberlik olunca diğerleri kendiliğinden gelecektir. İbadetler, okumak vs. bunları yapınca diğerleri gelir. Dolmayan taşamaz. Bu noktada burası bir zemini oluşturuyor. Bunların hepsi aynı anda yapılamayabilir ama öncelik sırasına göre bu fikirler hayata geçirilir inşallah.”

Konuştuklarımızı hayata geçirelim

Ahmet İlhan. “Şura hayırlara vesile olsun. Bu projelerin gerçekleşmesi şuranın devamlılığına ve sahip çıkmaya bağlı. Biz de geleceğin ihtiyarları olarak geleceğimiz için Şura’yı kuvvetlendirmeliyiz. Muhabbet devam etsin Şura kuvvet bulsun!”

Ekrem Dombaloğlu: “Söylenecek güzel sözlerin hepsi söylendi. Güzel maçtı deyip çekip gitmemek için, bundan sonraki hedeflerimiz için adımlarımızı atalım. Konuştuklarımızı hayata geçirelim. Şahsi okumaları yapmak, vecizelerle ilgili çalışma yapmak, gazete ve dergilerin takibi, projelerin içinde bulunmak… bir çok hususta kendimizi dolduracak, şarj edecek faaliyetleri kendimize görev edinmeliyiz. Kendimizle ilgili mutlaka çalışma yapmalıyız.”

Sonuç Deklarasyonu’nun da hazırlandığı Birinci Yeni Asya Gençlik Şurasına katılanlara Yeni Asya İzmit Temsilciliği tarafından kitaplar hediye edildi. Programın ikinci günü katılımcılara yönelik bir gezi programı ile devam etti.

DEVAM EDECEK