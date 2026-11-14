Lahika okumaları - “İkinci bir ruhum hükmünde Hasan Feyzi” - 2

“Çekilip nur-u hidayet yine zindan olacak”7 isimli şiirinde Üstad yerinde vefatını isteyen ve 13 Kasım 1947 tarihinde vefat eden manevî şehid Hasan Feyzi ağabey kısacık hizmet hayatına çok şeyler sığdırmış.

Üstadın manevî şahsiyeti dahil bu hizmetin mahiyetini tam idrak etmiş ve hem bu hislerini yazıya aktarmış ve bu tesirli mektuplarını Üstad Hazretlerine göndermiştir. Bediüzzaman Hazretleri de Risale-i Nur’ların yayılmasına büyük hizmet ettiğini belirttiği Hasan Feyzi Yüreğil’in yazdığı fıkraların Risale-i Nur’a dahil edilmesini şu şekilde beyan etmiştir: “O zatın ağır şerâit altında Nurların intişarına büyük hizmetler eden Nur hakkındaki fıkraları, Lâhikada olduğu gibi, münasip gördüğünüz bazı mecmuaların âhirine de o tesirli mektuplarının birer tanesini ilhak ediniz.”8

Bazı mecmuaları okuyup tetkik ettiğimizde Üstadın bu talebinin uygulandığını görmekteyiz. Bazı şiir, kaside ve mektupları Emirdağ Lahikası, Sikke-i Tasdik-i Gaybî, Siracunnur, Zülfikar, Konferans, Tılsımlar ve Tarihçe-i Hayat’ta neşredilmiş.

Mesela, Konferans Risalesi’nde (s. 118.) ve Zülfikar Mecmuasında (s. 492.) neşredilmiş. Hasan Feyzi ağabeyin mektubu hakkında Emirdağ Lâhikası’nda Üstad şöyle diyor: “Bu defa şehid merhum Hafız Ali’nin ehemmiyetli bir vârisi ve Denizli talebelerinin yüksek bir mümessili ve Denizli şehrinin Risale-i Nur’a karşı fevkalade teveccühünün bir tercümanı kardeşimiz Hasan Feyzi’nin edibâne, Risale-i Nur hakkında fevkalade senakârâne pek uzun bir mektubunu aldım.”9

HASAN FEYZİ’NİN “ŞEHNAMELERİ”

Şehname, hükümdarların, büyük kimselerin kahramanlık maceralarını anlatan manzum esere verilen isimdir. Üstad Said Nursî Hasan Feyzi ağabeyin yazdığı kendisi ve Risale-i Nur hakkındaki manzum tarzda yazılmış kasidelerine Şehname demiştir. Dördüncü Şehnameden bahsettiği mektubunda, “Şehid merhum Hafız Ali’nin tam bir vârisi Hasan Feyzi’nin, Denizli hesabına ve o civarda ciddi kardeşlerimizin namına yazdığı parlak kaside ve dördüncü şehnamesi; ... Denizli’yi ikinci bir Isparta ve büyük bir İslâmköyü yapıyor.” şeklinde belirtmiştir.10

Risale-i Nurda yaptığımız tetkikat sonunda tespit edebildiğimiz Hasan Feyzi’nin yazdığı Şehname mahiyetindeki manzum kasideler ve neşredildikleri yerler:

Şehnameler:

1- Ahmed yaratılmış o büyük nur-u Ehad’den11

2- Ey bir rahmet-i âlem Risaletü’n-Nur12

3- Güzel oku! Her zerrede coşkun birer mana var13

4- Çekilip nur-u hidayet yine zindan olacak14

Rahmete vesile olması için merhum Hasan Feyzi ağabeyin vefatı üzerine taziyename yazan Halil İbrahim Çöllüoğlu’nun mektubundan da bahsedelim.

İbrahim ağabey, Denizli’de daha evvel yaşamış Hasan Feyzi isimli evliyanın talebelerine, Kürdistan’da bir evliya dünyaya geldi diye müjdelediğini, Üstadın Denizli’ye gelmesiyle Hasan Feyzi Efendi’nin şeyhi birinci Hasan Feyzi’nin ihbarına uyarak Nur dairesine aşkla girdiğini nakletmiştir. Mektubun devamında ise Hasan Feyzi’nin çok talebeler yetiştirdiğini söyledikten sonra şu dua ile mektubunu tamamlamıştır:

“Cenab-ı Erhamürrâhimînden tazarru ve niyaz eylerim ki, Risale-i Nur’a ve Üstadımıza bu Hasan Feyzi’nin acısını unutturacak daha çok Hasan Feyziler ihsan buyursun. Ve onların başlarında Üstadımızı mes’ud ve bahtiyar ve muammer buyurmasını onun derya-i rahmetinden, fazlından, inayetinden ve ihsanından, ikramından, in’amından, eltafından ümitvar olup, görmekliğimizi tazarru ve niyaz eylerim.” 15 Amin, amin...

Dipnotlar:

7- Tarihçe-i Hayat, s. 552.

8- Emirdağ Lâhikası, s. 219.

9- Age., s. 114.

10- Age., s. 168.

11- Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 250.

12- Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 276.; Tılsımlar, s. 182.; Tarihçe-i Hayat, s. 546.

13- Konferans, s. 146.; Sirâc, s. 304.; Tarihçe-i Hayat, s. 551.

14- Tarihçe-i Hayat, s. 552.

15- Emirdağ Lahikası, s. 232.