ELMA: Şifa deposu olarak rahmet hazinelerinden gönderile mu’cizelerden birisi de elma meyvesidir.

Hastalıklardan korunmak için günde bir tane yenmesi tavsiye edilmiştir. Vitamin ve lif yönünden zengin olan bu nimetin “C vitamini içeriğinin %50’si kabuğunun altındadır. Lif içeriğinin üçte ikisi ve antioksidan içeriğinin neredeyse tümü kabuğundadır. Kanserle savaşma ve kalp hastalıklarına karşı rol oynayabilecek flavonoidler gibi karatenoidler açısından zengin bir fitokimyasal kaynağıdır. Tansiyon ve kolesterolü düşürür.”1 Elma spor yapanlar için vazgeçilmez destek sağlar. Elma çayı “sinirleri ve kasları kuvvetlendirir. Vücuttaki zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olur. Şeker hastalarına faydalıdır.”2

HAVUÇ: Asırlardır insanlara şifa kaynağı olan havuç, vitamin deposu olarak organizmayı koruyup, destekleyen ikram-ı İlâhî bir sebzedir. Yapısında yüksek oranda A vitamini bulunduğu gibi, ayrıca lif, magnezyum, B6 ve C vitaminleri bakımından zengindir. “Harvard’da yapılan araştırmaya göre, haftada beş kere yendiği takdirde, kadınlarda kalp enfarktüsünü ve felç tehlikesini %68 oranında azaltmaktadır. Günde iki havucun erkeklerde kandaki kolesterolü %10 oranında azalttığı görülmüştür. Her gün yenen bir havuç, akciğer kanseri tehlikesini yarıya indirmektedir. Gözleri yaşlılığın getirdiği görme zayıflığından korur ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Kansızlığı giderir. Kanser çeşitleri, diyabet ve kalp hastalıklarında koruyucu ve tedaviye güçlü destek sağladığı, klinik olarak da görülmüştür.”3

Havuçtan sağlanan faydaların yanında, tohum ve yaprakları da şifa kaynağı olarak aynı faydayı sağlar. Havuçla birlikte A vitamini yağda eridiğinden emilerek yararlı olabilmesi için, bir kaşık zeytinyağıyla birlikte yenmesi gereklidir. Tabib el-Razi “Havucun kendisi, yaprak veya tohumu balla karıştırılarak marmelat şeklinde tüketildiğinde, vücut bağışıklığını ve direncini güçlendirdiği gibi, kanserli dokuların tedavisinde büyük fayda sağladığını”4 bildirmektedir.

ZENCEFİL: Cennet nimetlerinden olan zencefilin faydaları saymakla bitmez. Sindirim sistemi fonksiyonlarının düzenli faaliyetini, gaz ve spazm sıkıntılarını rahatlatır. Kan sulandırıcı etkisi bulunmaktadır. Ağrı kesici olarak güçlü etkileri vardır. Özellikle “kolon kanserine olan koruyucu etkisi, kanserli hücrelere karşı dayanıklılık göstermesiyle kanıtlanmıştır. Kanserde tümörleri seyrelttiği tespit edilmiştir. Ayrıca iltihapları da yavaşlatan zencefil, kanser hücrelerinin üremesini de yavaşlatır.”5 Günde 1-2 çay kaşığı toz zencefil, balla karıştırılarak yenirse, hafızayı koruyan güçlü bir destek sağlar. Ben inanıyorum ki, Hz. Adem (as), Cennetten dünyaya gönderilirken, ihtiyaç duyulabilecek önemli destek maddelerini birlikte getirirken, güçlü zencefil nimetini de heybeye yerleştirmiştir.

SARIMSAK: Bu nimet adeta bir ilaç fabrikası donanımı zenginliğinde, insanların dertlerine deva olarak yaratılmış mucize bir besindir. Virüs ve bakterilere karşı güçlü bir antibiyotik etkisi bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda kanda kolesterol, trigliserit ve pıhtı yapma riskini arttıran yapışkan maddeleri önemli oranlarda düşürdüğü ölçülmüştür. Özellikle prostat ve mide kanserleri olmak üzere, etkili bir antikanserojendir ve organizmanın direncini güçlendirdiği belirlenmiştir.

ZERDEÇAL: Yapısındaki harika maddeler, çok güçlü kanser-savar savaşçılardır. Kanserli hücrelerin büyümesini önlediği gibi, kanserli hücrenin kendini öldürmesini arttırdığı ispatlanmıştır. Antioksidan özelliklerinden dolayı beyin fonksiyonlarını destekleyerek Alzheimer ve bunamaya karşı aktiviteyi güçlendirir. Etkisini çok arttıracağından, az karabiber karıştırılarak yenmelidir.

Sayılamayacak sayıda dağlara, bahçelere ve denizlere depolanan şifa, deva ve gıda hazinelerinin faydaları ömür boyu anlatılsa bitirilemeyeceğinden, şimdilik bu nimetleri hatırlatmamız yeterli olacaktır.

Sağlıcakla kalın.

Dipnotlar:

1- Dr. Davıd Grotto, Hayat Kurtaran 101 Yiyecek, Martı Yayıncılık, s. 118.

2- Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, Detoksu Keşfet, Alfa Yayınları 2012, s. 195.

3- Age., s. 198.

4- Ebubekir el-Razi, el-Havi fit-tıb, 20/89, Dar el-Kütûb el-İlmiyye, 2000.

5- Grotto, Age., s. 372.