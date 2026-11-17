Günahlardan korunma ve kurtulma yollarını maddeler halinde açıklamaya çalışalım:

1- Manevî şirkete dâhil olmak

Günümüzde nasıl ki, maddî şirketlere dâhil olanlar sermayelerini ve kârlarını arttırıyorlar. Öyle de manevî şirkete girenler de kârlarını arttırırlar.

Bediüzzaman’a göre, böyle fırtınalı bir zamanda, bu dehşetli günahlara karşı, ihlâs kuvvetinden sonra en büyük kuvvet, “iştirâk-i âmâl-i uhrevîye” denilen manevî şirket düsturuyla birbirinin amel defterine hasenat yazdırmaktır. Aynı zamanda dilleriyle, birbirinin takvâ kalesine ve siperine kuvvet ve yardım göndermektir. Özellikle fırtınalı hücumlara hedef olan din kardeşlerine, mübarek üç aylarda ve meşhur gecelerde dualarıyla yardımlarına koşmaktır.

2- (İman+farzlar)-günahlar

Müslüman bu dünya hayatından da lezzet ve zevk alabilir. Said Nursî şu sözüyle hayatı en güzel şekilde yaşamanın formülünü verir: “Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.”1

İnsanda akıl ve fikir olduğu için, hazır zamanla birlikte geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtraten ilgilidir. O zamanlardan da elem ve lezzet alabilir. İnsan eğer dalâlete, günahlara ve gaflete düşmüş ise, hazır lezzetine geçmişten gelen üzüntüler ve gelecekten gelen kaygılar o küçük lezzetini acılaştırıp bozar. Dalâlet ve gaflette boğulan kimselerin hayatı bulunduğu gündür. Bütün geçmiş zamanlar onun dalaleti noktasından ölmüştür. Aklı varsa, ona zulmetler ve karanlıklar verir. Gelecek zamanlar da, inançsızlığı yönüyle yine ölüdür. Ebedî ayrılıklar, sürekli olarak onun hayatına azaplar verir.

Eğer o kişide iman hayatına yön gösterse, o zaman hem geçmiş, hem gelecek zamanlar iman nuruyla aydınlanır. Yaşadığı zaman gibi, ruh ve kalbine iman noktasında ulvî ve manevî zevkleri verir.

Bediüzzaman, “Şüphesiz ki Allah takvaya sarılanlarla, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir.”2 ayetini tefsir ederken namaz kılmanın ve büyük günahları terk etmenin ne kadar önemli olduğunu şu sözleriyle özetler:

“Namaz kılmak ve büyük günahları işlememek ne derece hakikî bir vazife-i insaniye ve ne kadar fıtrî, münâsip bir netice-i hilkat-i beşeriye...”3

Farzları yapmak, büyük günahları terk etmek ve şeytanla cihad etmek müttaki Müslümanın özelliklerindendir.

Günümüzde nice insanların cennette yaşadıklarını düşünür ve görürüz. Hâlbuki onlar, yalancı cennette yaşamaktadırlar. İnsanların dünyadaki asıl maksatlarının hedefinde ebedî hayat olmalı ki, rahat edebilsin. Yoksa azab içinde azab bir hayat sürmektedirler. Bu durumu Bediüzzaman şu sözleriyle ne güzel özetler: “Her kim hayat-ı fâniyeyi esas maksad yapsa, zâhiren bir cennet içinde olsa da, mânen cehennemdedir. Ve her kim, hayat-ı bâkiyeye ciddî müteveccih ise, saadet-i dâreyne mazhardır. Dünyası ne kadar fenâ ve sıkıntılı olsa da, dünyasını Cennetin intizar salonu hükmünde gördüğü için, hoş görür, tahammül eder, sabır içinde şükreder.”4

-Devam edecek-

Dipnotlar:

1- Sözler, s. 238.

2- Nahl Suresi: 128.

3- Sözler, s.28;

4- Sözler, s. 69