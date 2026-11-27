Sırp, Makedon sınırına yaklaşınca Müslüman köyleri minareler ile kendini göstermeye başlıyor. Rahat bir nefes alıyoruz ve bu rahatlamanın tesiri altında, İslâm nimetine binler şükrediyoruz.

GEZİ: BELGRAD’DAN ÜSKÜP’E BALKANLAR

Dr. Nurenda Coşkun - 2

ÜSKÜP

Sırp, Makedon sınırına yaklaşınca Müslüman köyleri minareler ile kendini göstermeye başlıyor. Rahat bir nefes alıyoruz ve bu rahatlamanın tesiri altında, İslâm nimetine binler şükrediyoruz. Üsküp, Kuzey Makedonya’nın başkenti, beş asır Osmanlı hâkimiyeti altında kalmış topraklar. Tarih boyunca Türkler, Slavlar, Arnavutlar, Yahudiler farklı faklı milletler bir arada yaşamış. Günümüzde ise Makedon ve Arnavutlar çoğunlukta, ülkede iki resmî dil var. Makedonca ve Arnavutça. Makedonca, Kiril alfabesiyle yazılıyor, Arnavutça ise Latin. İkisi de Hint-Avrupa dil ailesinden fakat farklı kollardan ve birbirinden oldukça farklı diller.

Şehrin İkiye Ayıran Taş Köprü

Şehrin ortasından Vardar Nehri geçiyor. İki tarafı birbirine bağlayan Taş Köprü, Fatih döneminde yaptırılmış. Şehrin Eski Çarşı bölümünü ve meydan bölümünü birbirinden ayırıyor. Üzerinde yürüdüğüm en ilginç köprü olabilir gerçekten. Köprünün iki yakası arasında âdeta ülke değiştirmiş gibi bir hissiyata kapılıyor insan. Eski Çarşı kısmı camileri, çarşıları, han ve hamamları ile tam bir Osmanlı şehriyken köprüyü geçtiğimiz andan itibaren Avrupa’daki herhangi bir şehrin meydanında gibiyiz. İnsanlar değişiyor, şarkılar değişiyor, dükkanlar değişiyor, ezan sesi yerini kilise çanlarına bırakıyor ve yine o dışı süslü içi vahşet dolu sefih medeniyet.

Tüm seyahatlerimin içinde ruh halimin en hızlı değiştiği yer bu Taş Köprü olabilir. Muhtemelen bir Avrupalı için de durum aynıdır. O da köprünün bir tarafında kendi kültürünü diğer tarafta İslâm kültürünü görüyordur.

Balkanlar ve Bektaşîlik

Ülkedeki Müslüman etnik grubun çoğu Arnavut. Türkler ve Makedonlardan bazıları da Müslüman yoğunluğun bir parçası. Bazı Arnavutlarda Bektaşîlik geleneği yaygın. 1925’te tekkeler kapatılınca Bektaşîliğin merkezi Türkiye’den Tiran’a taşınmış. Hatta hal-i hazırda Arnavutluk’ta, tıpkı Vatikan benzeri özerk bir Bektaşî devleti kurma planı 2024’te BM Genel Kurulunda Arnavutlar tarafından gündeme getirilmiş.

Balkanlarda Bektaşîlik 15. yüzyıldan itibaren Osmanlıların Rumeli’ye geçişi ile yayılmaya başlar. 13. yüzyılda Anadolu’da başlayan gelenek 15. ve 16. yüzyıllarda yeniçeri ve dervişler aracılığı ile Balkanlara yayılır. Hatta Arnavut kimliğinin şekillenmesinde Bektaşîliğin önemli bir yeri olmuş. Özellikle 1826’da II. Mahmut Yeniçeri Ocağı’nı kaldırınca, Yeniçerilerle ilişkili Bektaşî tekkeleri de kapatılmış ve Bektaşîlik, Anadolu’da büyük bir darbe almış olup bu bir kırılma noktası olmuş. Tekkeler kapatılınca Bektaşî babaları Arnavutluk’a yönelmiş ve 1930’da Bektaşîliğin dünya merkezi Tiran olmuş.

Arnavutluk’ta Ortodoks ve Müslüman Arnavutların ortak bir milli kimlik etrafında birleşmelerinde Naim Frashëri gibi Bektaşî Arnavut aydınları büyük rol oynamış. 1944 sonrası ise Marksist-Leninist bir diktatör olan Enver Hoca döneminde dünyanın ilk resmi ateist devleti Arnavutluk olmuş ve 1967’de tüm tekke, cami ve kiliseler kapatılmış. Bektaşîlikte haliyle bu süreçten ağır şekilde etkilenmiş.

Komünist rejim yıkıldıktan sonra Arnavutluk’ta dini hayat yeniden canlanmış. Günümüzde ise laik bir yönetim biçimine sahip. Arnavutlardaki Bektaşîlik, Türkiye’deki Alevîlikten ya da İran’daki Şiîlikten daha farklı. İran’daki Şiîlik daha siyasî ve on iki imam üzerinden itikadî bir boyutta yaşanırken, Türkiye de Alevîler ekseriyetle sekülerleşmiş olup, onlarda itikad-amel boyutu ikinci planda kalmış ve alevilik daha çok kültürel boyuta evrilmiş. Arnavutlardaki Bektaşîlik ise tasavvufî bir çizgide devam ediyor.

Tabiat tefekkürleri kültürel seyahatleri zenginleştirip farklı bir boyut kazandırıyor. Üsküp şehrinin yakınlarındaki Matka Kanyonu, Kuzey Makedonya’da mutlaka görülmesi gereken yerlerden birisi. Bu kanyondan Treska Nehri geçiyor. Treska Nehri de meşhur Vardar Nehri’nin bir kolu.

Tetova ve Yeniden Üsküp

Matka Kanyonundan sonra Tetova şehrine geçiyoruz ve burada Harabatî Baba Tekkesini ziyaret ediyoruz. Burası da bir Bektaşî tekkesi. Balkanlardaki Bektaşî etkisini anlamak için önemli bir mekân. Yine Tetova’da Alaca Cami’yi ziyaret ediyoruz. 1438’de Osmanlı uç beylerinden olan İshak Paşa tarafından yaptırılmış olup masrafları finanse eden iki Müslüman kız kardeştir. Hürşide ve Mensure isimli iki kız kardeşin mezarı caminin avlusundaki sekizgen türbede bulunuyor. 1833’de Abdurrahman Paşa camiyi büyük ölçüde yeniden yaptırarak camiye şimdiki görünümünü vermiş. Alaca Camii diğer camilerden farklı olarak el yapımı resimlerle süslenmiş. Çiçek buketleri, manzara resimleri, Kâbe tasviri vs. camiyi farklı kılıyor.

Osmanlı’da sadece padişah eşleri ve kızları değil diğer kadınların hayır kurumlarının inşasına katkı sağlaması gerçekten ilginç. Hatta sicillerde kadınların ev ve dükkân satın aldığı, mirasını kendi adına kullandığı, ticarî işlemler yaptığı da kayıtlı.

Üsküp’e döndüğümüz son gün tekrar Mustafa Paşa Camisi’ni ziyaret ediyoruz. Burası 1492’de bir devlet adamı olan Mustafa Paşa tarafından sadece camii olarak değil, bir külliye olarak yaptırılmış.

Camilerin bir külliye dahilinde bulunması, insanların manevî ihtiyaçları ile birlikte maddî ihtiyaçlarının da gözetiliyor olması, İslâm dininin çok yönlü oluşunun mimarî bir yansıması. İslâm kişiyi sadece camiye çağırıp geri kalan zamanda ne yaparsan yap mantığı gütmez ve gütmemeli. İslâm bir hayat tarzı inşa etmeli. Cami ve çarşısıyla, hamam ve medresesiyle, imaretiyle bir bütünlük arz etmeli. Bugün sekülerleşmenin nedenlerinden biri de mimarî çarpıklık. Camileri, AVM’ ye taşımaya kalkışıyoruz, caminin ruhunu feda ederek. Ortaya AVM mescitleri çıkıyor. Oysa ki çarşı, camiye uyum sağlasaydı, merkez alışveriş değil de cami olsaydı durum daha farklı olmaz mıydı?

Üsküp,1963’de büyük bir deprem yaşar ve bu deprem sonrası Üsküp’ün tarihî yapısı çok ciddî zarar görür. Şehir tam bir Osmanlı Balkan şehri iken depremden sonra yeni inşa faaliyetleri ile tarihî dokusu çok daralır. Eski Türk Çarşısı çok daha geniş iken günümüzde dar bir alanda sadece turistik bir lokasyona dönüşmüş. Hanlar, hamamlar ve geleneksel evlerin çoğu modern görünüme yerini bırakmış.

Makedonya’nın yemeklerinden bahsedecek olursak, en meşhur yemeklerinden biri güveçte kuru fasulye. Bizden farklı olarak salça çok kullanılmıyor. Bu yüzden fasulyenin kendi tadı daha baskın. Yine Balkanların ćevapisi (köfte) Makedonya’da yaygın. Buraya has shopska salatası denilen bizdeki çoban salataya beyaz Makedon peyniri eklenmesiyle yapılan salatayı da kebap ve kuru fasulyenin yanında getiriyorlar. Turistin çok uğramadığı daha çok yerel halkın alışveriş yaptığı bit pazarı denilen yerde buraya has birçok ürün alınabilir. Bunlardan biri, sadece Makedonya’da gördüğüm kalın ve çizgili kabuklu vezeni biberi. Ayrıca kahvaltılık ajvar denilen kapya biber közlemesinden yapılan bir sosları bulunuyor. Makedonya’da biber çok tüketiliyor.

Balkanlar tarih boyunca farklı milletlerin bir arada yaşadığı topraklar. Buradaki Müslümanlar, İslâm’ı Türklerden öğrendikleri için ezan, namaz ve tesbihatlar Osmanlı usulü. İnsanların Türkçe bilmesi de buna eklenince kendimizi tamamen Türkiye’nin herhangi bir vilayetinde gibi hissediyoruz. Ara ara yüksek tepelerde gözümüze takılan haç olmasa buralar tam anlamıyla Osmanlı toprakları.

Neticede bu dört günlük gezimiz Balkan topraklarını ve burada yaşayan Müslüman milletleri tanımaya, araştırmaya vesile oldu. Batı zihniyeti ve dünyevîleşmenin tüm istila ediciliğine rağmen İslâm’ın girdiği topraklarda o manevî kokuyu almak heyecan verici.

—SON—