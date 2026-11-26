Sırbistan, dörtyüz yıl Osmanlı hakimiyetinde kalmış bir ülke, ister istemez gözlerimiz şehirde Osmanlı motifi arıyor ne yazık ki pek göremiyoruz.

GEZİ: BELGRAD’DAN ÜSKÜP’E BALKANLAR

Dr. Nurenda Coşkun - 1

Niş ve Belgrad’da Sırbistan’ın soğuk yüzü

İkinci Avrupa’nın şahs-ı manevîsini hatırlatan seyahatler hakiki saadet, medeniyet ve terbiyenin kıymetini idrak etmeye ve hissetmeye vesile oluyor. Avrupa seyahatleri bir Müslümanı, maddî manevî zorlasa da kendi dinine, kültürüne, hassasiyetlerine olan aidiyetini güçlendirdiği için bir medrese, talim ve tefekkür yerine geçiyor.

Sırbistan ile başlayan seyahatimizde ilk durağımız Niş şehri. Niş, coğrafi olarak oldukça önemli bir şehir, Balkanların ortasında önemli bir askeri nokta. 1386’da Osmanlı hakimiyetine girse de ara ara el değiştirmiş. Osmanlılar için Orta Avrupa’ya açılan yol güzergahı hep Niş şehri üzerinden olmuş.

Şehirde, Osmanlı zamanında çok sayıda camii, tekke, medrese bulunurken günümüzde sadece bir tane caminin olması üzücü. Zamanında yoğun bir Müslüman nüfusun arşınladığı yollar şimdi ne yazık ki alkollü kafeler ve barlar ile çevrili. Bu durum sadece Niş de değil Belgrad’da da aynı şekilde. Evliya Çelebi, 1600’lü yıllarda Belgrad’da iki yüzün üzerinde camii olduğunu kaydediyor ve şu anda Belgrad’da sadece bir tane cami var. O zamanı hayal edince üzülüyor insan, şehir silüetinde minareler hakimken şimdi kilise kubbelerini ve büyük haç sembollerini görmek gerçekten üzüyor. Çünkü Sırbistan, dörtyüz yıl Osmanlı hakimiyetinde kalmış bir ülke, ister istemez gözlerimiz şehirde Osmanlı motifi arıyor ne yazık ki pek göremiyoruz.

Sırp Ortodoks Kimliği

Sırbistan, Osmanlı hakimiyeti altında kendi milliyetini, dini ile ayrılmaz bir bütünlükte korumuş. Nasıl ki bir Türk, Müslüman kimliği ile tanınıp o kimlikle yaşıyorsa Sırplarda da Ortodoksluk, milliyetin ayrılmaz bir parçası olmuş. Dünyanın neresinde olursa olsun bir Sırp, Ortodoks olarak biliniyor. Bu yüzden İslâm’a ve Osmanlı’ya ait bir miras taşımak istemiyorlar. Lakin dilleri üzerinde, Türkçe’nin bariz etkisi hâlâ devam etmekte. Pamuk, avlu, sokak, köşe, kapı, yastık, yorgan, komşu, bahşiş vs. daha nice kelime Sırp diline Osmanlı Türkçesinden geçmiştir. Güçlü bir tarihî hafızaları var ve düşmanlarını hiçbir zaman unutmamışlar. Eğitim sistemlerini bilmiyorum lakin bu toplumsal hafızayı, nesilden nesile aktardıklarına göre muhtemelen eğitim sistemi de dost ve düşmanı kafaya kazıyacak şekilde düzenlenmiştir diye düşünüyor insan.

Sırplar bana bu noktada önemli bir şey öğretti. Kimlik, din ile korunuyor ve anlam kazanıyor. Dost ve düşmanı bilmek çok önemli. Hatta bunu evlatlarımıza işleyebilmek daha da önemli.

Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Âyâ, Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adavetten sonra, hangi akılla onların sefahat ve batıl efkârlarına ittiba edip emniyet ediyorsunuz?1

2. AVRUPA DERSLERİ

Düşmanını bilmeyen Müslüman gençler Avrupa’ya ve onun zahiri şatafatına aldanıyor ve Avrupa’ya hayranlık besleyip tüm mehasinin Avrupa’da olduğunu zannediyor. Halbuki sefih ikinci Avrupa hiçbir zaman bir Müslümanı sevmez, sevmedi ve sevmeyecek. Ne kadar seküler yaşarsan yaşa hatta dinsiz dahi olsan “bir Türk olarak” onlara göre düşmansın. Dolayısıyla bu zillete girme, izzetinle dinine, değerine, şiarına, hassasiyetine sahip çık. Yoksa onlara benzemeye çalışmak, onların hayat tarzına öykünmek, suretini onlar gibi yapmaya çalışmak öyle aşağılayıcı bir durum ki.

Evet, her seyahat bir medrese, Üstadın ikinci Avrupa ile ilgili derslerini aynelyakîn müşahede ettirdi Sırbistan. Ve daha önce dedelerimin bastığı o topraklardan vakarla yürüdüm, yüzlerce yargılayıcı bakışa rağmen.

Sırplar her ne kadar kendilerini Ortodoks olarak tanımlasalar da gerek Niş gerek Belgrad, genel Avrupa sefahatinden nasibini almış şehirler. Tabiî bunda komünizmin de etkisi büyük. Komünizm, dinî ortodoksluğu, kültürel bir ortodoksluğa çevirmiş. İnsanlar dinini yaşamasa da taşıyor ve bu durum hakikat arayışının önündeki büyük bir engel.

Eğer Ortodoksluk sadece bir din olarak kabul edilip yaşansaydı, hakikat arayışları ve İslâm’la tanışmaları çok daha hızlı ve nitelikli olurdu. Ancak bozuk olan bir din, kimlik haline gelince içine tarihî hafıza da giriyor, tüm duygular canlı tutuluyor ve hakikat arayışı perdeleniyor.

Nev’in enâniyeti de bir asabiyet-i nev’iye ve milliye cihetiyle o enâniyete kuvvet verip; o ene, o enâniyet-i nev’iyeye istinat ederek, şeytan gibi, Sâni’-i Zülcelâl’in evâmirine karşı mübâreze eder.2

Sırbistan milliyetçi tavrı yüzünden, İslâm’a kendini kapatmış bir ülke profili sergiliyor. Öyle ki bu tavır onlara Kosova’yı dahi kaybettirmiş. Belgrad da sokaklarda “Kosova Vrati,” yani “Kosova’yı Geri Ver” yazılarını görmek ister istemez bunu düşündürüyor. Kosova’nın gittikçe artan Arnavut, Müslüman çoğunluğunu bu milliyetçi ve baskıcı tavır, tabiî yönetememiş Kosova’nın kaybı her ne kadar Amerika ve NATO sebepli gözükse de, Sırplar Kosova’daki Arnavutlara yani Müslüman çoğunluğa öfkeliler.

RUS SEMPATİSİ

Ayrıca Sırplar, devlet olarak Rusya’ya sempati duyuyor, Ortodoks ve Slav kökenli olmaları Sırpları, Rusya ile ortak noktada birleştiriyor. Sokaklarda Putin resimli hediyelik eşyalar göze çarpıyor. Alfabe olarak Kiril alfabesi kullanıyorlar. Hırvat ve Boşnaklar, Sırplarla aynı kökenden gelmelerine rağmen farklı dinî ve siyasî etkiler altında farklılaşmışlar. Bu üç milletin insanları birbirleriyle çok rahat konuşup anlaşabiliyorlar. Boşnaklar Osmanlı etkisiyle İslâm’ı seçmişler, Hırvatlar, Latin\Roma etkisinde kaldıkları için Katolikliği benimsemişler. İlginçtir ki bu neredeyse aynı üç devletten sadece Hırvatistan, AB üyesidir.

SREBRENİTSA

Sırbistan’ın Müslümanlara yönelik tavrını anlamak için sadece Srebrenitsa’ya bakmak yeterlidir. Sekiz binden fazla Boşnak’ın katledilmesi, bunun çok yakın bir tarihte vuku bulması ve geçtiğimiz günlerde “Bosna Kasabı” lakaplı Ratko Miladiç’in cenaze törenine ülke genelinde on binlerce kişinin katılımı, başka bir söze ya da ispata ihtiyaç bırakmıyor.

Müslüman gençlerin bunları bilmesi gerekiyor. İzzetbegoviç’in dediği gibi “Unutulan soykırım tekrarlanır” ve şu anda yine tekrarlanıyor Gazze’de. Din, kimlikten ayrılamaz. Sen ayırsan da düşmanın ayırmaz. Gazze’deki durum bir Filistin millet meselesi mi, yoksa Siyonist’in İslâm nefreti mi? Bu yüzden yeni yetişen nesli, dininden koparmak ülkenin hamiyetini, kuvvetini zir ü zeber etmektir. Gazze, mukavemetini Filistin milliyetçiliğinden değil İslâm’dan alıyor. Bir Türk de dinine bağlandıkça, damarlarında İslâm ve iman kanı deveran ettikçe hakikî manada kuvvet bulacaktır.

TUNA NEHRİ

Niş’te bize Osmanlı’yı hatırlatan kaleyi ve kalenin iç kısmındaki harabe Bali Bey Camisini gezdikten sonra Belgrad’a doğru yola koyulduk. Belgrad, büyük ve kasvetli bir şehir. Şehirde hem Yugoslavya zamanından kalma komünist binaları hem de klasik Avrupa devlet binaları var. Tipik bir Avrupa şehri. Şehrin kuzeyinden Tuna Nehri geliyor, batısından Sava Nehri. Bu iki nehir Kalemegdan’ın hemen önünde birleşiyor. Kalemegdan’ın bulunduğu yer hâkim bir tepe ve tarih boyunca askeri açıdan stratejik bir bölge olmuş.

Belgrad, 1521’de Kanunî tarafından fethedildi, kale ve çevresine camiler, mescitler, hamamlar, çeşmeler yapıldı. Bugün bunların büyük bir kısmı mevcut değil. Kalenin içinde sadece Damat Ali Paşa Türbesi, Sokullu Mehmet Paşa Çeşmesi gibi üç dört yapı mevcut. Hatta Sokullu Mehmet Paşa Çeşmesi kale içi park peyzajı yüzünden devasa bir ağacın arkasında kalarak görünmüyor. Velhasıl 300 yıldan fazla Osmanlı hâkimiyeti altındaki bu şehirde Osmanlı’yı hissedememek çok üzücü.

Belgrad’da Cuma vakti şehrin tek camisi olan Bayraklı Camii’ne Cuma namazına gittik. Cuma namazı kalabalıktı. Arapça, Sırpça ve İngilizce hutbe dinledik. İki gün ayırdığımız Belgrad’da akşam üzeri Knez Mihailova caddesinde yürüyüş yaptık, köpek sahibi çok fazla insan var. Neredeyse her üç aileden biri köpek gezdiriyor. Bu da birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi yalnızlaşmanın önemli bir göstergesi.

RUHSUZLUK

Şehirde çok fazla bahis ve kumar mekanı var. Buna yönelik çok fazla reklam da gördüm. Sokaklara taşan barlar, soğuk bakışlı insanlar ve tüm bu ruhsuzluğu kapatmaya çalışan sokak şarkıları...

Ey sefahet ve dalalette bozulmuş ve İsevî dininden uzaklaşmış Avrupa! Deccal gibi bir tek gözü taşıyan kör dehân ile ruh-u beşere cehennemî haleti hediye ettin! Sonra anladın ki: Bu öyle ilâçsız bir illettir ki, insanı a’lâ-yı illiyyînden, esfel-i safilîne atar. Hayvanatın en bedbaht derecesine indirir. Bu illete karşı bulduğun ilâç, muvakkaten iptal-i his hizmeti gören cazibedar oyuncakların ve uyutucu hevesat ve fantaziyelerindir. Senin bu ilâcın, senin başını yesin ve yiyecek!3

Avrupa sokaklarının gençlere cazip gelmesi zahirperestliğin bir neticesi. Çünkü Avrupa, içinin boşluğunu dışını süsleyerek kapatmaya çalışıyor. Bediüzzaman’ın “Bazı sarayların kapısına bakıyorum; gayet şenlik, parlak bir tiyatro gibi nazar-ı dikkati celb eder, herkesi eğlendirir bir cazibedarlık vardı.” cümleleri bu şaşaalı caddeleri adımlarken bir bir hatırıma geldi. Daha sonra tüm bu sarayların içlerinin boş oluşu ve tüm o insanı insan yapan vazifelerin muattal kalışı. Bir çocuk dahi ölüm gerçeğine karşı oyun ve oyalanma ile tatmin olamazken koca koca insanlar nasıl bunlarla kendilerini avutabiliyor, şaşırmamak elde değil.

YOLUMUZ ÜSKÜP

Belgrad’a iki gün ayırmıştık ama benim için o iki gün geçmek bilmedi. Aziz Sava Kilisesi ile biten gezimizin ardından Üsküp’e doğru yola koyulduk.

Aziz Sava Kilisesi, yapımı 85 yıl süren bir kilise ve 2020’de tamamlanmış. Ayasofya’ya benzer bir mimarîsi var. Ayasofya, Bizans/Ortodoks mirası bir yapı iken Aziz Sava, Sırp/Ortodoks mirası bir yapı. Onların inanışına göre kiliseye adını verdikleri Sveti Sava’nın naaşı 1595’de Osmanlılar tarafından tam kilisenin olduğu yerde yakılmış. Onlar için bu bir travmaya neden olmuş. Bu travmayı güçlü bir şekilde tarihî hafızlarına kaydetmişler. Çünkü Sveti Sava, Ortadoks Sırp Kilisesinin ilk başpiskoposu kabul ediliyor ve Sırplar için millî bir aziz.

Kilisenin içi altın renkli mozaiklerle ve yüzlerce resimle dolu, arka planda bir müzik çalıyor. Mekânı etkileyici kılmak için sanat silahına başvurmuşlar. Oysa zamanında Kâbe’nin bu kadar sade ve etkileyici oluşunu anlayamayan ve kıskanan Ebrehe de aynı mantıkla bir kilise yaptırmıştı. O güne kadar eşi benzeri görülmemiş bu kilisenin, Kâbe gibi değer görmemesi onu Kabe’yi yıkma fikrine kadar sürüklemişti. Mekânı, zamanı, kişileri değerli kılan onların süsü değil ihtiva ettiği manaların büyüklüğüdür.

—Devamı Yarın—

Dipnotlar:

1- Lem’alar, On Yedinci Lem’a

2- Sözler, Otuzuncu Söz

3- Lem’alar, On yedinci Lem’a