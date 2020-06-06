26 milyon ton gıda israf oluyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) Türkiye’de gıda kaybı ve israfına yönelik yaptığı çalışma Türkiye’de yılda yaklaşık 26 milyon ton gıdanın israf olduğunu ortaya koyuyor.

Dünya nüfusunun büyümesine paralel olarak artan gıda talebi sebebiyle gıda atığı ve israf konularındaki çalışmalar pandemi dönemi ile birlikte tekrar gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) Türkiye’de gıda kaybı ve israfına yönelik yaptığı çalışma Türkiye’de yılda yaklaşık 26 milyon ton gıdanın israf olduğunu ortaya koyuyor. Gıda israfındaki ürünlerin başında meyve ve sebzeler geliyor; bu ürünlerin yüzde 53’ü tarladan tüketiciye ulaşana kadar israf oluyor. Otel ve restoranlarda en fazla atığın tabakta tüketilmeyerek çöpe giden yemeklerde olduğunun, her şey dahil otellerde tabaktan geri dönen miktarın % 65, butik otelde % 52, restoranlarda ise % 74’e ulaştığının tespit edildiği araştırma, menü planlamadan, müşteri yapısına göre tabak veya porsiyon büyüklüğüne, siparişten depo yönetimine kadar yapılabilecek birçok iyileştirmeler olduğunu gösteriyor.

Herkese büyük sorumluluklar düşüyor

Metro’nun HoReCa müşterilerine özel olarak yaptığı araştırma kapsamında, dünyadaki HoReCa müşterilerinin yüzde 36’sının gıda atığının azaltılmasının en önemli konulardan biri olduğunu söylediğini belirten Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, “Pandemi döneminde gıda üretiminin arkasındaki emek ve kullanılan kaynakların değeri bir kez daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Gıda israfı ürün ile birlikte birçok kaynağın da israf edilmesi anlamına geliyor. Yeni normal düzende ve devamındaki süreçte bu konudaki bilinç seviyesinin hem tüketiciler hem de sektör profesyonelleri nezdinde artacağına inanıyorum. Atık gıda yönetimi konusunda bireysel tüketiciden işletme sahiplerine, tedarikçilerden personele kadar herkese büyük sorumluluklar düşüyor” dedi.

Bir ürünle birçok kaynak israf oluyor

Tek bir ürünün çöpe atılması ise birçok kaynağın israf edilmesi anlamına geliyor; israf edilen bir kg domates yanında 50 litre suyu da götürüyor. Hasat edilen ürün soğuk zincirde taşınmazsa yüzde 9.5, uygun ambalajda satılmazsa yüzde 9, soğukta sergilenmezse yüzde 13’lük kayba uğruyor. Ürünlerin iyi şartlarda ve kötü şartlarda tedarikini temel alan bu araştırma neticesinde kötü şartlarda tedarik edilen ürünün, iyi şartta tedarik edilene kıyasla 9 kat daha fazla atığa dönüştüğünü gözlemlendi.

İstanbul – Yeni Asya