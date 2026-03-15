ABD'den gelen 2 keşif uçuşu talebini reddetti

15 Mart 2026, Pazar 11:00
İsviçre Federal Konseyi, İran'daki saldırılarla ilgili ABD'den gelen 2 keşif uçuşu talebini "tarafsızlık yasası" gereğince reddettiğini bildirdi.

İsviçre Federal Konseyi, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Federal Konsey'in, ABD askeri uçakları için çeşitli üstlere yönelik uçuş talepleri hakkında karar aldığı belirtilen açıklamada, "(ABD'nin) İran'daki savaşla ilgili 2 talep reddedilirken, bir bakım uçuşu ve nakliye uçakları için yapılan iki üstten uçuş talebi onaylandı." denildi.

ABD ile İsrail'in İran'ı hedef almaya başladığı 28 Şubat'tan bu yana Orta Doğu'da şiddetli çatışmaların yaşandığı kaydedilen açıklamada, saldırıların sürdüğü ABD, İsrail ve İran arasındaki ilişkilerle ilgili "tarafsızlık hukukunun" uygulandığına işaret edildi.

Bu bağlamda, ABD'nin askeri ve devlet uçakları için çeşitli uçuş izni talepleri alındığına değinilen açıklamada, Federal Sivil Havacılık Dairesi (FOCA), Hava Egemenliğinin Korunması Yönetmeliği'ne dayanarak, Federal Dışişleri Bakanlığı, Federal Savunma, Sivil Koruma ve Spor Bakanlığı ve Federal Ekonomi, Eğitim ve Araştırma Bakanlığı ile istişare halinde bu tür taleplerin incelendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Federal Konsey, tarafsızlığını koruyarak siyasi açıdan önemli olan durumlarda karar verir. Tarafsızlık yasası, çatışmaya taraf olan ülkelerin çatışmayla ilgili askeri amaçlı uçuşlarını yasaklıyor. Yaralıların taşınması dahil insani ve tıbbi geçişler ile çatışmayla ilgisi olmayan uçuşlara izin veriliyor." ifadeleri kullanıldı.

Federal Konsey'in 15 Mart'ta 2 keşif uçağı için yapılan 2 uçuş izni talebini reddettiği belirtilen açıklamada, "17 Mart'ta yapılacak bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından uçuş onayı verildi. 15 Mart için ise nakliye uçakları tarafından yapılacak 2 uçuş talebi onaylandı." denildi.

Açıklamada, Federal Konsey'in gelecekteki başvurular için aşağıdaki kriterleri belirlediği vurgulanarak, "Çatışmayla açıkça ilgisi olmayan gelecekteki talepler onaylanacak. Ancak bu tür uçuş talepleri, normal operasyonların ötesine geçiyorsa ve bu uçuşların amacı belirlenemiyorsa reddedilecek. Yaralıların taşınması da dahil insani ve tıbbi amaçlı uçuşlara ilişkin talepler onaylanacak." ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin, açıkça belirlenmiş devlet uçakları için yıllık izin uygulamasına devam edildiği vurgulanan açıklamada, özellikle ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmada askeri destek teşkil edecek devlet uçuşlarının bu kapsamın dışında tutulduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "Bu listede yer almayan uçaklar, İsviçre Federal Sivil Havacılık Dairesi'nden (FOCA) bireysel izin gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA

