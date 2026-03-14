Macron: Hiç kimseye karşı savaşta değiliz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak’ta Fransız askerlerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Hiç kimseye karşı savaşta değiliz” dedi.

Irak’ta Fransız askerlerine yönelik İHA saldırısında bir askerin ölmesi, altı askerin de yaralanmasının ardından açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin İran savaşına sürüklenmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. “Fransa, devam eden savaşla ilgili tamamen savunmacı bir tutum sergiliyor” diyen Macron, “Soğukkanlılık, itidal ve kararlılık göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

