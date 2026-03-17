Nurlu Ramazan buluşmaları

İzmir’de Yeni Asya Gazetesi okuyucuları ve dostları her sene olduğu gibi bu sene de iftar ve sahur programlarında buluşuyor.

İzmir Yeni Asya Kültür Merkezi’nde Ramazan ayı boyunca her gün teravih namazı ve her Cumartesi ve Kadir Gecesi'nde iftar programları düzenleniyor. İzmir il genelinden yoğun katılımın olduğu program, iftar sonrası namaz ve Risale-i Nur dersi, çay ve Teravih namazı ile devam ediyor. Çocuklar için de özel olarak iftar sofraları ve hediyelerle ailelerin de katıldığı programlar düzenleniyor. Öte yandan Çamdibi mahallinde de Ramazan ayı boyunca Pazartesi ve Cuma günleri okuyucularımız iftar sofralarında buluşuyor. Programlar Ramazan sonuna kadar devam edecek. Arda Bilik - İzmir

