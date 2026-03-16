Kalkınmanın formülü AB kriterlerinde

PARİS BOSPHORUS ENSTİTÜSÜ BAŞKANI DR. BAHADIR KALEAĞASI, "AVRUPA’DAN DA, TÜRKİYE’DEN DE KAYNAKLANAN SORUNLAR VAR. TÜRKİYE’NİN AB SÜRECİ STRATEJİK BERRAKLIĞA KAVUŞURSA, BU SORUNLAR ÇÖZÜLÜR" DEDİ.

TÜRKİYE AB İLE HER ALANDA YÜKSELDİ - AB SÜRECİ STRATEJİK BERRAKLIĞA KAVUŞURSA...

Dr. Bahadır Kaleağası, Türkiye’nin demokrasi, ekonomi ve teknolojide güçlenmesi için yeniden AB hedeflerine odaklanması gerektiğini söyledi.

Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı, Galatasaray Üniversitesi’nde akademisyen ve birçok şirket ve kurumda yönetim kurulu üyesi Dr. Bahadır Kaleağası dünyada öngörü yapmanın zorlaştığını vurgulayarak, “Belirsizlik yönetimi dönemindeyiz” diye konuştu. “Bugün dünyayı hızla değiştiren eğilimlerle çelişen kısa vadeli siyasal gündemde bocalıyoruz” diyen Dr. Bahadır Kaleağası Türkiye’nin AB süreci ile ilgili Nefes’e konuştu.

Batı ile konumu pekiştirme zamanı

“Batı dünyasında konumumuzu pekiştirmek için çok iyi fırsatlar zamanı” şeklinde konuşan Dr. Bahadır Kaleağası, “Türkiye 1990’larda AB ile gümrük birliği müzakereleri sonrasında dünyadaki en önemli sektörlerde vardı: tekstil, petrokimya, otomotiv, elektronik, beyaz eşya, ilaç, makine. Sonra AB süreci ilerledi ve Türkiye demokrasi, makroekonomik istikrar, dış politika ve tek pazar mevzuatında Avrupa standartlarına yükseldi. Bu sayede dünyada her alanda yükseldi. Şu anda dünyada en önemli ekonomik sektörleri mikroçip, yapay zekâ, uzay teknolojileri, yazılım, biyoteknolojiler, robotik… . Türkiye’nin bu alanlarda konumu zayıf. Ulusal güvenlik, toplumsal kalkınma ve küresel ekonomik rekabet gücü için hızla gelişen yapay zekâ çağına uyum doğru bir tercih olur” dedi.

AB sürecine odaklanma çağrısı

“Bu dönem AB üyeliği bir öncelik olmalı mı?” sorusuna da cevap veren Kaleağası, “Muhakkak. Avrupa’dan da, Türkiye’den de kaynaklanan sıkıntılar var. Türkiye’nin AB süreci stratejik berraklığa kavuşursa, bu problemler çözülür veya ilerlemekte olduğumuz yapay zekâ uygarlık dönüşümü döneminde önemlerini kaybederler. AB hedeflerine odaklı olarak DEİK önemli bir girişim başlattı. TÜSİAD bu yönde yıllardır çok kapsamlı birikim ve eylem içinde” dedi. TİM, TOBB, TİSK, TÜRKONFED, ESİAD, İKV, TEPAV ve GİF gibi birçok kuruluş, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, akademik dünya ve devletin ilgili tüm birimleri çok değerli çalışmalar yapıyorlar. Çoğulcu bir anlayışla her kurum kendi alanında atılım içinde. Kaldı ki, Avrupa özel sektörünün temsil kuruluşu BusinessEurope Türkiye’nin AB sürecini ve gümrük birliğinin güncellenmesini bizzat Avrupa’nın küresel ekonomik rekabet gücü için kararlılıkla destekliyor” ifadelerini kullandı.

