"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Kalkınmanın formülü AB kriterlerinde

16 Mart 2026, Pazartesi 01:43
PARİS BOSPHORUS ENSTİTÜSÜ BAŞKANI DR. BAHADIR KALEAĞASI, "AVRUPA’DAN DA, TÜRKİYE’DEN DE KAYNAKLANAN SORUNLAR VAR. TÜRKİYE’NİN AB SÜRECİ STRATEJİK BERRAKLIĞA KAVUŞURSA, BU SORUNLAR ÇÖZÜLÜR" DEDİ.

Dr. Bahadır Kaleağası, Türkiye’nin demokrasi, ekonomi ve teknolojide güçlenmesi için yeniden AB hedeflerine odaklanması gerektiğini söyledi.

Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı, Galatasaray Üniversitesi’nde akademisyen ve birçok şirket ve kurumda yönetim kurulu üyesi Dr. Bahadır Kaleağası dünyada öngörü yapmanın zorlaştığını vurgulayarak, “Belirsizlik yönetimi dönemindeyiz” diye konuştu. “Bugün dünyayı hızla değiştiren eğilimlerle çelişen kısa vadeli siyasal gündemde bocalıyoruz” diyen Dr. Bahadır Kaleağası Türkiye’nin AB süreci ile ilgili Nefes’e konuştu. 

Batı ile konumu pekiştirme zamanı

“Batı dünyasında konumumuzu pekiştirmek için çok iyi fırsatlar zamanı” şeklinde konuşan Dr. Bahadır Kaleağası, “Türkiye 1990’larda AB ile gümrük birliği müzakereleri sonrasında dünyadaki en önemli sektörlerde vardı: tekstil, petrokimya, otomotiv, elektronik, beyaz eşya, ilaç, makine. Sonra AB süreci ilerledi ve Türkiye demokrasi, makroekonomik istikrar, dış politika ve tek pazar mevzuatında Avrupa standartlarına yükseldi. Bu sayede dünyada her alanda yükseldi. Şu anda dünyada en önemli ekonomik sektörleri mikroçip, yapay zekâ, uzay teknolojileri, yazılım, biyoteknolojiler, robotik… . Türkiye’nin bu alanlarda konumu zayıf. Ulusal güvenlik, toplumsal kalkınma ve küresel ekonomik rekabet gücü için hızla gelişen yapay zekâ çağına uyum doğru bir tercih olur” dedi.

AB sürecine odaklanma çağrısı

“Bu dönem AB üyeliği bir öncelik olmalı mı?” sorusuna da cevap veren Kaleağası, “Muhakkak. Avrupa’dan da, Türkiye’den de kaynaklanan sıkıntılar var. Türkiye’nin AB süreci stratejik berraklığa kavuşursa, bu problemler çözülür veya ilerlemekte olduğumuz yapay zekâ uygarlık dönüşümü döneminde önemlerini kaybederler. AB hedeflerine odaklı olarak DEİK önemli bir girişim başlattı. TÜSİAD bu yönde yıllardır çok kapsamlı birikim ve eylem içinde” dedi. TİM, TOBB, TİSK, TÜRKONFED, ESİAD, İKV, TEPAV ve GİF gibi birçok kuruluş, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, akademik dünya ve devletin ilgili tüm birimleri çok değerli çalışmalar yapıyorlar. Çoğulcu bir anlayışla her kurum kendi alanında atılım içinde. Kaldı ki, Avrupa özel sektörünün temsil kuruluşu BusinessEurope Türkiye’nin AB sürecini ve gümrük birliğinin güncellenmesini bizzat Avrupa’nın küresel ekonomik rekabet gücü için kararlılıkla destekliyor” ifadelerini kullandı.

    Kalkınmanın formülü AB kriterlerinde

    'Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, Amerikan şirketlerini hedef alacağız'

    "Öldü" iddialarına cevap verdi

    Tunca Nehri kıyısında toprak kayması oluştu

    Bağdat'ta art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu

    Ramazan Rehberi-3: Maddî ve mânevî sağlığın anahtarı

    Araçlardaki görüntü cihazlarına ilişkin İçişleri Bakanlığından açıklama

    ABD'den gelen 2 keşif uçuşu talebini reddetti

    Anlaşma yapmak istemiyor - Hark Adası'nı eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabilir

    "İran İHA'sını taklit ederek komşu ve dost ülkelere saldırlar düzenliyor"

    Husiler: İran'ın yanında savaşa dahil olmamız sadece an meselesi

    İktisad Risalesi'ne: Güncel ekonomik yorumlar

    Sanchez Avrupa'nın itibarını kurtardı

    Ramazan Rehberi -2: Nefis ve ruh temizliği

    Macron: Hiç kimseye karşı savaşta değiliz

    Gazze’de kum fırtınası

    Üs resmiyette Türkiye’ye ait

    Garantör ülkeler nerede?

    MSB füze savunmasına ilişkin sorulara cevap verdi

