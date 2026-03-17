Minik kalplerin iftar sevinci

Ramazan ayının manevî atmosferi, dershanemizde düzenlenen çocuklara özel iftar programıyla minik kalplerin sevincine sahne oldu.

Genç annelerin öncülüğünde gerçekleştirilen programda çocuklar hem iftar yaptı hem de Ramazan’ın neşesini birlikte yaşadı. İmece usulü hazırlanan iftar sofrasında çocuklar için özel sürprizler de düşünüldü. İftarın ardından çocuklar için geleneksel Karagöz-Hacivat gölge oyunu sahnelendi.

Doğaçlama diyaloglarla gerçekleştirilen oyun sırasında miniklerin neşesi görülmeye değerdi. Etkinlikte ayrıca çocuklara Ramazan ayının anlamı ve bu ayda yapılan ibadetler hakkında kısa bilgiler verildi. Program, çocukların hem eğlenip, hem öğrenmesine imkân sağlayan sıcak ve samimi bir atmosferde tamamlandı.

İlknur Çalık-Yalova