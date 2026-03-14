"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MART 2026 PAZAR - YIL: 57

Üs resmiyette Türkiye’ye ait

14 Mart 2026, Cumartesi 21:17
İncirlik Hava Üssü ve üzerindeki tüm tesisler, resmiyette Türkiye’ye ait.

Türk Silahlı Kuvvetleri dışında, İncirlik Hava Üssü’nde en fazla askerî varlığa sahip olan ülke ABD. NATO kapsamında kullanılan üste İspanya’nın da askeri bulunuyor. ABD merkezli bir düşünce kuruluşu olan Avrupa Politika Analiz Merkezi’nde yer alan verilere göre, İncirlik’te bin 500’e yakın ABD askeri ve 300 üzerinde sivil ABD’li çalışan bulunuyor. Türkiye topraklarında bulunan ve ABD tarafından kullanılan diğer üslerin başında, 2012 yılında NATO Füze Savunma Sistemi kapsamında faaliyete geçen, Malatya’daki Kürecik Radar Üssü ve İzmir NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığı (LANDCOM) geliyor. DW Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’de ABD tarafından da kullanılan toplam 16 askerî üs bulunuyor. Bu üsler, stratejik konumları sebebiyle farklı amaçlarla kullanılıyor. Bazı üsler, İncirlik gibi aktif operasyon merkezi olarak hizmet verirken, bazıları ise lojistik destek, eğitim faaliyetleri veya izleme ve gözetleme görevleri için kullanılıyor. 

Cevdet Yılmaz: Diplomasiye geri dönülmeli

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ardından bölgede başlayan gerilimi değerlendirirken Türkiye hava sahasına girmesi sebebiyle NATO tarafından imha edilen füzeleri de ele aldı. CNN Türk’te konuşan Yılmaz, Adana’da bulunan İncirlik Üssü’nün Türkiye’ye ait olduğunu belirterek; “İran konusunda tavrımız net. Türkiye yoğun bir çaba içerisinde. Bir an önce bu savaşın bitmesini arzu ediyoruz. Diplomasinin geri dönmesini istiyoruz. Bu yönde çabamız var” dedi.

