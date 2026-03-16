İspanya, İsrail'i sert bir dille kınadı

16 Mart 2026, Pazartesi 12:38
İspanya, İsrail'in Filistin topraklarındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını sert bir dille kınadı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İspanya hükümeti, 28 Şubat'ta başlayan İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik kabul edilemez şiddet artışını ve Batı Şeria'da Filistinli vatandaşların ölümüne neden olan zulüm ve sistematik saldırıları derinden kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "İsrailli şiddet yanlısı yerleşimcilerin Batı Şeria'da eylemlerini cezasız bir şekilde gerçekleştirmeleri, Filistin halkının güvenliğini ve bütünlüğünü tehdit etmeleri, mallarına ve varlıklarına saldırmaları, zeytinlikler ve diğer geçim kaynaklarını yok ederek Filistinlileri topraklarından ve evlerinden kaçmaya zorlamalarını şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

İspanya'nın, İsrail'in Filistin'deki ibadet yerlerine yönelik saldırılarını "kabul edilemez" gördüğü, özellikle son olarak Duma köyündeki camiye yapılan saldırıdan "derin endişe" duyduğu belirtilen açıklamada, "İspanya, ibadet özgürlüğüne yönelik tüm saldırıları ve dini gerekçelerle nefret söylemini kışkırtan eylemleri kınamaya devam edecektir." görüşünün altı çizildi.

Açıklamada, Batı Şeria'daki şiddetin, Gazze'de devam eden askeri operasyonlarla daha da arttığı ve bu operasyonların sivil can kayıplarına yol açmaya devam ettiği kaydedilerek, şunlar kaydedildi:

"İspanya hükümeti, uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olan, çeşitli İsrail yetkililerinin Batı Şeria'daki Filistin toprakları üzerindeki yerleşim genişletme ve kontrol politikalarını tamamen reddediyor."

İsrail hükümetinin "şiddete ve cezasızlığa kararlı bir şekilde son vermeye ve sorumluların adalete teslim edilmesini sağlamaya" çağrılan açıklama, şöyle tamamlandı:

"Bu şiddet eylemleri, Birleşmiş Milletler'in 2803 sayılı kararı ve New York Deklarasyonu temelinde barışa ulaşma çabalarını tehlikeye atıyor ve Filistin Devleti'nin varlığını tehdit ederek iki devletli çözümün uygulanmasını baltalıyor."

AA

