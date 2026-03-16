İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara saldırılarına başladı

16 Mart 2026, Pazartesi 10:59
İsrail ordusu, yoğun saldırılarla hedef aldığı Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletmek için son birkaç gündür kilit noktaları hedef alan kara saldırıları başlattığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kara saldırısının Hizbullah'a karşı Lübnan'ın güneyindeki "tampon bölgeyi" genişletmek amacıyla başlatıldığı ileri sürüldü.

Lübnan'ın güneyinde başlatıldığı duyurulan "kilit noktalara yönelik hedefli bir kara operasyonu" için bölgeye daha önceden asker takviyesi yapıldığı belirtildi.

İsrail ordusuna bağlı 91.⁠ ⁠Tümen'in cumartesi gecesi geç saatlerde Lübnan'ın güneydoğusuna saldırılar düzenlemeye başladığı bildirildi.

Kara unsurlarından önce İsrail ordusunun bölgeye şiddetli hava saldırıları ve topçu atışları gerçekleştirdiği aktarıldı.

Öte yandan 146. Yedek Tümen'in Lübnan'ın güneybatısına konuşlandırılmış vaziyette olduğu, 36. Tümen’in ise Rab el-Talatin bölgesinde baskınlar düzenlediği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 850 kişinin öldüğünü, 2 bin 105 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

AA

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

    İspanya, İsrail'i sert bir dille kınadı

    İran'a saldırıların ABD'ye maliyeti: 12 milyar dolar

    "Komisyon karşılığında IBAN kiralama" tekliflerine dikkat! - "Ev hanımı ve öğrencileri hedef alıyorlar"

    Galatasaray, 7. kez son 8 takım arasına kalabilmek için Liverpool karşısında

    İsrail: İran'a karşı savaş "belirlenen hızda" ilerlemedi

    "Hürmüz Boğazı konusunda yardım gelmezse NATO'nun geleceği için çok kötü olacak"

    Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem

    Kalkınmanın formülü AB kriterlerinde

    'Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, Amerikan şirketlerini hedef alacağız'

    "Öldü" iddialarına cevap verdi

    Tunca Nehri kıyısında toprak kayması oluştu

    Bağdat'ta art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu

    Ramazan Rehberi-3: Maddî ve mânevî sağlığın anahtarı

    Araçlardaki görüntü cihazlarına ilişkin İçişleri Bakanlığından açıklama

    ABD'den gelen 2 keşif uçuşu talebini reddetti

    Anlaşma yapmak istemiyor - Hark Adası'nı eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabilir

    "İran İHA'sını taklit ederek komşu ve dost ülkelere saldırlar düzenliyor"

    Husiler: İran'ın yanında savaşa dahil olmamız sadece an meselesi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Veli Işık Kalyoncu dualarla uğurlandı
    Genel

    Kalkınmanın formülü AB kriterlerinde
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Genel

    "Hürmüz Boğazı konusunda yardım gelmezse NATO'nun geleceği için çok kötü olacak"
    Genel

    Galatasaray, 7. kez son 8 takım arasına kalabilmek için Liverpool karşısında
    Genel

    İspanya, İsrail'i sert bir dille kınadı
    Genel

    "Komisyon karşılığında IBAN kiralama" tekliflerine dikkat! - "Ev hanımı ve öğrencileri hedef alıyorlar"
    Genel

    Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem

