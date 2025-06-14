AB: Diplomasiyle çözülmeli

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu’daki durumun “son derece endişe verici” olduğunu ifade etti.

Tarafları itidal, gerilimi düşürme ve misillemeden kaçınmaya davet eden von der Leyen, bölgenin istikrarı ve küresel güvenlik için diplomatik çözüme “her zamankinden daha acil” ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da X paylaşımında, Orta Doğu’daki durumun “tehlikeli” olduğunu kaydederek, tarafları itidalli davranmaya ve gerilimin tırmanmasını önlemeye çağırdı. Kallas, gerilimi azaltmaya yönelik her türlü diplomatik çabayı desteklemeye hazır olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, İsrail’i gerilimi tırmandırmamaya ve bölgedeki ülkelerle her ne meselesi varsa bunu diplomatik yollarla çözmeye çağırdı.