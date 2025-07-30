"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Hawaii'de ve California'da tsunami alarmı!

30 Temmuz 2025, Çarşamba 08:44
Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen büyük deprem nedeniyle ABD'nin Hawaii ve California eyaletleri için tsunami uyarısında bulunuldu.

Rusya-Kamçatka Yarımadası'nda 8,8 büyüklüğünde deprem oldu - ABD-California kıyıları için tsunami uyarısı yapıldı

 

ABD Başkanı Donald Trump, Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen büyük deprem nedeniyle Hawaii'de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı'nın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

 

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin mesaj paylaştı.

Alaska ve ABD Pasifik kıyısı için ise "Tsunami İzleme" durumunun geçerli olduğunu belirten Trump, Japonya'nın da tehlike altında olduğunu bildirdi.

Trump, Pasifik Okyanusu’nda meydana gelen büyük deprem nedeniyle Hawaii’de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı'nın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

 

En güncel bilgiler için "tsunami.gov" adresinin ziyaret edilmesi çağrısında bulunan Trump, "Güçlü ve güvende kalın." ifadelerini kullandı.

ABD'deki Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Hawaii'de kıyı bölgelerinin derhal tahliyesini istedi

ABD'deki Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), tarafından sosyal medya platformu X'ten tahliye çağrısına ilişkin mesaj paylaşıldı.

Hawaii'deki kıyı bölgelerdeki vatandaşlara "hemen harekete geçme" çağrısı yapılan mesajda, tahliye güzergahlarının genellikle dalga sembolü ve daha yüksek yerlere yönlendiren okla işaretlendiği bildirildi.

Mesajda, kıyı bölgelerdeki vatandaşlara "Derhal bölgeden ayrılın." çağrısı yapıldı.

ABD'nin California kıyıları için tsunami uyarısı yapıldı

Öte yandan, Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından ABD'nin California eyaleti kıyıları için tsunami uyarısı yapıldı.

ABC7 Los Angeles'ın haberine göre, Rusya'nın doğusunda meydana gelen depremin ardından San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura ve Los Angeles kıyı bölgeleri için verilen tsunami risk seviyesi gözlem seviyesinden "uyarı"ya yükseltildi.

Bir dalga oluşması durumunda söz konusu dalganın, eyalete yerel saatle 23.50'de ve Los Angeles bölgesine yerel saatle 01.00 civarında ulaşması bekleniyor.

Huntington Beach şehri, iskele ve plajlarını tedbir amacıyla kapattı.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, Liman Polisi ve acil durum yetkililerinin tsunami uyarısına aktif olarak yanıt verdiğini belirterek, bölge sakinlerini "tetikte olmaya, su hattından uzak durmaya ve resmi talimatlara uymaya" çağırdı.

CNN'in FlightRadar24'ün bilgilerine dayandırdığı haberine göre, Honolulu kentine yapılan uçuşlarda aksamalar yaşanıyor.

Takip verilerine göre Los Angeles, San Francisco, San Diego ve Vancouver'dan kalkan ve Hawaii'ye giden çeşitli hava yolu şirketlerine ait uçuşlar kalkış havalimanlarına geri döndü.

Hawaiian Airlines ve Alaska Airlines Hawaii'ye kalkışları bekletirken, bazı rotalardaki uçuşlarını yönlendiriyor.

Şirketlerden yapılan açıklamalarda, devlet kurumlarıyla birlikte havaalanı koşullarının izlendiği ifade edildi.

AA

Okunma Sayısı: 271
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pasifik ülkelerinde tsunami alarmı - Rusya'daki büyük depremle ilgili son gelişmeler? - Prof. Dr. Sözbilir: "Mega deprem"

    Yurt genelindeki yangınlarla ilgili son durum?

    Hawaii'de ve California'da tsunami alarmı!

    Konya-Ilgın'da 4,3 büyüklüğünde deprem gözlemlendi

    Rusya-Kamçatka Yarımadası'nda 8,8 büyüklüğünde deprem oldu - ABD-California kıyıları için tsunami uyarısı yapıldı

    Yangınlar için Meclis'e çağrı

    Enflasyon düşüyorsa fiyatlar neden yüksek?

    Türkmenli Göleti'nin su seviyesi yüzde 5'in altına düştü

    Romanya’da sel meydana geldi: 3 kişi öldü

    Almanya’da orduya ait helikopter düştü

    İran'ın Yezd eyaletinde devlet daireleri yarın için tatil edildi

    İsrail’in işlediği suçlara ortaklık etmekle UCM'ye şikayet edildi

    Pasifik Okyanusu'nda etkili olan kasırga "Kategori 3" şiddetine yükseldi

    "Trump'ın ateşkes için "50 günlük" süreyi kısaltacağı yönündeki açıklamasını kayda aldık"

    Meriç Nehri'nde tarihi ahşap köprünün ayakları görünür hale geldi

    "İsrail'in anlaşmaya uymasını bekliyoruz ancak şu anda durum böyle değil"

    Hanzala gemisi aktivisti Smalls'un gözaltında şiddet gördüğü duyuruldu

    Kayalıklardan düşen jandarma uzman çavuş şehadete erdi

    ABD'li Senatör Durbin: Gazze'deki durum "dehşet verici, vicdana aykırı ve acımasız"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Yangınlar için Meclis'e çağrı
    Genel

    Eskişehir hapishanesinde namaza başladılar - Üstadın Hayatı-4
    Genel

    Enflasyon düşüyorsa fiyatlar neden yüksek?
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Rusya-Kamçatka Yarımadası'nda 8,8 büyüklüğünde deprem oldu - ABD-California kıyıları için tsunami uyarısı yapıldı
    Genel

    Hawaii'de ve California'da tsunami alarmı!
    Genel

    Pasifik ülkelerinde tsunami alarmı - Rusya'daki büyük depremle ilgili son gelişmeler? - Prof. Dr. Sözbilir: "Mega deprem"
    Genel

    Konya-Ilgın'da 4,3 büyüklüğünde deprem gözlemlendi
    Genel

    Yurt genelindeki yangınlarla ilgili son durum?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.