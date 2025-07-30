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30 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Enflasyon düşüyorsa fiyatlar neden yüksek?

30 Temmuz 2025, Çarşamba 01:53
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “Enflasyon düşüyor” açıklamasına vatandaşlar tepki gösterdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in önceki gün yaptığı açıklamada “karşılaşılan şoklara rağmen enflasyon düşmeye devam ediyor” sözlerine karşı Osmaniye’nin Kadirli ilçesi semt pazarında vatandaşlar fiyatlarda bir düşme olmadığını, enflasyonun düştüğüne inanmadıklarını ifade ettiler.

Bir vatandaş, “Nereden düşüyor, geçen domatesi 35 liraya almıştım şimdi 40 lira domates. Yiyecek bir şey bulamıyoruz. Pahalı pahalı alamıyor millet, geliyor buraya üşüşüyor bomboş evine gidiyor, nereden düşmüş? Kendinin kulağına gitse benim bu söylediğim laflar. Toplum duysa da bunu kendine sorsalar. Gelsin buraya ben enflasyonu kendisine gösteririm. Gelsin beraber gezelim beni yanına alsın. Bunlar sokağa çıkmıyor, niye çıkmıyor bunu da merak ediyorum. Enflasyon düştüyse gel sokağa bir gez bakalım” dedi.

Osmaniyeli vatandaşlar tepkili

Diğer vatandaşlar şunları söyledi: “Fiyatlar hiç iyi değil. Hiç öyle bir şey yok, fiyatlar artmış. Hiç eksik bir şey yok, her şey elli, altmış, otuz lira. Böyle yani hiçbir şeye güç yetmiyor.” “Fiyatlarda düşme yok, aynı fiyatta gidiyor, 100 lira. Artan her şey var fiyatta düşüş yok.” “Fiyatlarda düşüş yok aynı. Marul aldık, soğan aldık epey aldık, hepsi aynı.” “Mal çürürse fiyatlar düşer yoksa düşmez. 1 kilo fasulye aldım gidiyorum.” “Geçen sene aynı ayakkabıyı 600 liradan aldım, bu sene 1000 liradan.” “Düşmesi gerek akaryakıtın. Tüm şeyi akaryakıta endekslenmişiz kalan başka bir şeyimiz yok. Mazot düşerse enflasyon düşer.”

Osmaniye - Anka

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